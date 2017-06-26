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Dehşete düşüren olay!

Mahallelinin peşine düştüğü telefon hırsızı 3 yaşındaki kızı rehin aldı

Dehşete düşüren olay!

Mahallelinin peşine düştüğü telefon hırsızı 3 yaşındaki kızı rehin aldı

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:44
Dehşete düşüren olay!
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EYÜP'TE polis ve mahalleliden kaçan hırsızlık şüphelisi rastgele bindiği bir otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı bıçakla rehin aldı. Küçük kızın babası, şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanıp çocuğu kurtardı. Şüpheli daha sonra polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. 

Olay, Eyüp'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Faruk Şahin isimli şüpheli bir kahvehaneye girip işyeri sahibi Metin Karakaya'nın cep telefonunu çaldı sonra da kaçmaya başladı. Kahvehanede ve çevrede bulunanlar durumu polise bildirerek şüpheliyi kovalamaya başladı. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri de ulaştı. Yakalancağını anlayan Faruk Şahin yoldan geçen bir araca binip 3 yaşındaki kızı bıçakla rehin aldı. Kızın babası Yunus Tolu'ya da otomobili sürmesini söyledi. Bu sırada mahalleli ve polis de aracın etrafını sardı. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Yunus Tolu kızını kurtardı. 

Faruk Şahin Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahin polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Faruk Şahin'in gasp, silahlı tehdit, uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarından arandığı öğrenildi. Şahin'in ayrıca İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 ayrı suçtan, 5 bin 300 TL para cezası ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. 

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Dehşete Düşüren OlayBıçakHırsız
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