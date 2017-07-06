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Dehşet! Zihinsel engelli kızına cinsel istismara göz yummuş...

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde zihinsel engelli 17 yaşındaki N.Ö.'ye cinsel istismarda bulunan emekli hademe 53 yaşındaki Mustafa G. ile istismara göz yumduğu iddia edilen genç kızın babası 43 yaşındaki S.Ö. tutuklandı. N.Ö. ise devlet korumasına alındı

Dehşet! Zihinsel engelli kızına cinsel istismara göz yummuş...

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde zihinsel engelli 17 yaşındaki N.Ö.'ye cinsel istismarda bulunan emekli hademe 53 yaşındaki Mustafa G. ile istismara göz yumduğu iddia edilen genç kızın babası 43 yaşındaki S.Ö. tutuklandı. N.Ö. ise devlet korumasına alındı

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:20
Dehşet! Zihinsel engelli kızına cinsel istismara göz yummuş...
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ŞARKÖY'ÜN Yeniköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli N.Ö., annesi T.Ö.'ye ailesinin tanıdığı emekli hademe Mustafa G.'nin cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Dünyaya getirdiği 5 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli olan T.Ö., kızının eğitim aldığı ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibine durumu anlatıp, kendilerine yardımcı olmasını istedi. Merkez sahibi de Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, şikayette bulundu. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Gökmen Özmen, soruşturma başlatıp N.Ö.'nün psikologlar eşliğinde ifadesini aldı.

İfadenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir okulda görev yaparken 5 ay önce emekli olan hademe Mustafa G.'yi evinde gözaltına aldı.

ANNESİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, 'İFTİRA' DEDİ

Emniyette ifadesi alınan Mustafa G., çocuklarının eğitim gördüğü okulda hademelik yaparken, yaklaşık 1.5 yıl önce Ö. ailesi ile tanıştığını söyledi. Ailenin sık sık evlerine geldiğini belirten Mustafa G., "T.Ö, çocuklarıyla birlikte evime gelmeye başladı. Babaları S.Ö., çocukları ile bize gelir, kalırdı. Biz baba ile Alkol alırdık. Ben acıdığım için aileye yardım ediyordum. Gelmedikleri zaman da çocuklar beni telefonla arayıp, yiyecek sipariş ederlerdi. Çocuklarla telefonla görüştüğüm zaman arkadan anne ve babalarının sesleri geliyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Anneleri T.Ö. ile ilişkimi bitirdiğim için bana iftira atıyor" dedi.

ÖZ BABA: BİZE YARDIM ETTİĞİ İÇİN BİR ŞEY DİYEMEDİM

Mustafa G.'nin ifadesinin ardından polis, cinsel istismara uğrayan kızın babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. S.Ö. ise ifadesinde Mustafa G.'nin evinde kaldıkları günlerden birinde birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Mustafa bana 10 lira para verdi, ben de 3 paket Kaçak sigara almak için dışarıya çıktım. Mustafa'nın odasında kızımla ilişkiye girdiğini düşündüm, ama o bize yardım ettiği için bir şey söyleyemedim. Mustafa benden yanına gelirken kızım N.Ö.'yü de getirmemi isterdi. Kızımı getirmem karşılığında hiçbir talebim olmadı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mustafa G., 'engelli çocuğa cinsel istismarda bulunmak', kızın babası S.Ö., ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismara yardım etmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Şarköy Kaymakamı Hamdi Öncü'nün girişimleriyle cinsel istismara uğrayan zihinsel engelli N.Ö., devlet koruması altına alındı. Kaymakam Öncü, ailenin diğer çocuklarının da koruma altına alınması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

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