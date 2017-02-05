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DEAŞ’a yönelik operasyon: 150 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyelilerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı

DEAŞ’a yönelik operasyon: 150 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyelilerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı

05 Şubat 2017 Pazar 14:35
DEAŞ’a yönelik operasyon: 150 gözaltı
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KENT merkezi ve ilçelerinde çok sayıda polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında izlemeye aldığı Suriyelilerin yakalanması için sabah saatlerinde harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda 150 Suriyeli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Baskın yapılan bir otel, Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Zanlılar ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulamanın yapılacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞOperasyonşanlıurfa
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