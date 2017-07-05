DEAŞ ve El Nusra Operasyonu: 6 gözaltı

OPERASYON kapsamında adreslerde aramalarda havalı tabanca , bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirdiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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