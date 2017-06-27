Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
140.144
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4553
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

DEAŞ sapkınlığında son nokta! 'Cennet'e pasaport...

Irak’ın Musul, Suriye’nin ise Rakka kentlerinde DEAŞ’ı çıkartmak için yapılan operasyonlarda, terör örgütünün militanlarının beyinlerini yıkayıp ‘cennet’ vaad ettiği sahte pasaportlar ortaya çıktı. Terör örgütü intihar savaşçılarına verdiği ‘Cennet Pasaportları’ bulundu

DEAŞ sapkınlığında son nokta! 'Cennet'e pasaport...

Irak’ın Musul, Suriye’nin ise Rakka kentlerinde DEAŞ’ı çıkartmak için yapılan operasyonlarda, terör örgütünün militanlarının beyinlerini yıkayıp ‘cennet’ vaad ettiği sahte pasaportlar ortaya çıktı. Terör örgütü intihar savaşçılarına verdiği ‘Cennet Pasaportları’ bulundu

27 Haziran 2017 Salı 10:04
DEAŞ sapkınlığında son nokta! 'Cennet'e pasaport...
banner404

DEAŞın intihar bombacılarına verdiği pasaportta, ‘Bu pasaportun sahibi sadece cennete gidebilir. Pasaport sahibi cehenneme yolculuk yapamaz’ ifadeleri yer alıyor. Herhangi bir isim yer almayan pasaportun hanelerinde ise şunlar görülüyor:

İsim: Müslüman

Baba adı: İslam

Anne adı: Takva

Doğduğu yer: Dünya

Meslek: Dünyaya İslam’ı yayma

Geçerli olduğu yer: Cennet

‘Seyahat edebilecekleri’ yerler: Adin cenneti Firdevs cenneti...

Pasaportun iç sayfalarında şu ifadeler yer alıyor:

Cennet dediğimiz yer Allah’ın bizi hoşnut ile karşılayacağı bir yerdir ve aynı zamanda ona ulaşacağımız güzel bir yerdir ve de aynı zamanda cennetin sayısı ve nimetlerinin çoğu Allah’ın rahmetinden meydana gelir. Burada hiçbir insan aklının almayacağı, gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı her şey vardır ve kim oraya giderse ebedi olarak orada kalacak, hasta olmayacak, acıkmayacak ve susamayacak ve ömrü ebediyen huzura kavuşacaktır. Bu yüzden cennete girmek için çalışalım.

Kendilerini diğer insanlardan ayıracak özellikler: Gayba iman edenler, namaz kılanlar, kazandıklarından zekatlarını verenler, Allah’ın indirdiğine inanalar, onar tamamen hidayete erenlerdir.

Bu pasaportu taşıyacak kişilerin seyahat edeceği yerler: Cennet, Firdevs Cenneti, Dearüs Selam cenneti, Adin cenneti, Darülhult cenneti, Hüsna cenneti

Bu pasaportu taşıyanların uğramayacakları yerler: Cehennem, Sakru Vadisi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DEAŞIŞİDCennet PasaportuPasaportIŞİD Terör örgütüCennetİslam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstihbarat ortaya çıkardı! İşte o teröristler...
İstihbarat ortaya çıkardı! İşte o teröristler...
Sınır ötesi hazırlığı! YPG'nin elindeki o yerlere girilecek...
Sınır ötesi hazırlığı! YPG'nin elindeki o yerlere girilecek...
TSK’da binlerce personel için FETÖ incelemesi
TSK’da binlerce personel için FETÖ incelemesi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals