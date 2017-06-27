DEAŞ sapkınlığında son nokta! 'Cennet'e pasaport...

DEAŞ’ın intihar bombacılarına verdiği pasaportta, ‘Bu pasaportun sahibi sadece cennete gidebilir. Pasaport sahibi cehenneme yolculuk yapamaz’ ifadeleri yer alıyor. Herhangi bir isim yer almayan pasaportun hanelerinde ise şunlar görülüyor:

İsim: Müslüman

Baba adı: İslam

Anne adı: Takva

Doğduğu yer: Dünya

Meslek: Dünyaya İslam’ı yayma

Geçerli olduğu yer: Cennet

‘Seyahat edebilecekleri’ yerler: Adin cenneti Firdevs cenneti...

Pasaportun iç sayfalarında şu ifadeler yer alıyor:

Cennet dediğimiz yer Allah’ın bizi hoşnut ile karşılayacağı bir yerdir ve aynı zamanda ona ulaşacağımız güzel bir yerdir ve de aynı zamanda cennetin sayısı ve nimetlerinin çoğu Allah’ın rahmetinden meydana gelir. Burada hiçbir insan aklının almayacağı, gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı her şey vardır ve kim oraya giderse ebedi olarak orada kalacak, hasta olmayacak, acıkmayacak ve susamayacak ve ömrü ebediyen huzura kavuşacaktır. Bu yüzden cennete girmek için çalışalım.

Kendilerini diğer insanlardan ayıracak özellikler: Gayba iman edenler, namaz kılanlar, kazandıklarından zekatlarını verenler, Allah’ın indirdiğine inanalar, onar tamamen hidayete erenlerdir.

Bu pasaportu taşıyacak kişilerin seyahat edeceği yerler: Cennet, Firdevs Cenneti, Dearüs Selam cenneti, Adin cenneti, Darülhult cenneti, Hüsna cenneti

Bu pasaportu taşıyanların uğramayacakları yerler: Cehennem, Sakru Vadisi.