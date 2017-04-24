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DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Sakarya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Sakarya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 20:27
DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı
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SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 28 şahıs eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan Saad A.H., Ammar H.H., Qutaıba M.K.K., Zyad A.A., Asaad B.D.A., Omar Y.F., Taif S.S., Abdullah A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 20 zanlının ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Terör örgütü
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