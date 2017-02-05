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Yeni Alanya E - Gazete

DEAŞ'ın sözde El Bab valisi öldürüldü

El Bab'tan kritik bir son dakika haberi geldi. TSK'nın hava harekatında DEAŞ'ın sözde El Bab valisi Ebu Halid Ürdüni'nin öldürüldüğü öğrenildi

DEAŞ'ın sözde El Bab valisi öldürüldü

El Bab'tan kritik bir son dakika haberi geldi. TSK'nın hava harekatında DEAŞ'ın sözde El Bab valisi Ebu Halid Ürdüni'nin öldürüldüğü öğrenildi

05 Şubat 2017 Pazar 11:29
DEAŞ'ın sözde El Bab valisi öldürüldü
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SURİYE'DE yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.

Bölgdeki kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi'nin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer alıyor.
  

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