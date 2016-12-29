Galeriler Videolar Yazarlar
Antalya 13°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR
BIST
77599
ALTIN
130.142
DOLAR
3.5319
STERLIN
4.3325
EURO
3.6970
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
Note 7'yi öldürecek
Note 7'yi öldürecek
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

DEAŞ'ın infazcıları ve siber görevlisi tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 7 Iraklı tutuklandı

DEAŞ'ın infazcıları ve siber görevlisi tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 7 Iraklı tutuklandı

29 Aralık 2016 Perşembe 13:45
DEAŞ'ın infazcıları ve siber görevlisi tutuklandı
banner404

TUTUKLANANLARDAN 2'sinin örgütte infazcı olduğu, 1 kişinin siber görevlisi olduğu, diğerlerinin ise örgütte zekat adı altında zorla para topladıkları ve teröristlere yakın dövüş eğitimi verdiği belirlendi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kiraladıkları bir evde bir süre önce gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen Iraklı Bessam Hamid İsmail Şemberi, Alaa Waleed Madhy Al-Bani, Ahmed Khaırı Shukur Shukur, Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al Khafajeı, Aymen Ismael Khaleel Khaleel ve Ali Khaırı Shukur Shukur tutuklandı

ÖRGÜTTE AKTİF GÖREV ALIYORLAR

Irak'tan gelen 7 kişinin terör örgütü DEAŞ'da aktif görev aldıkları belirlendi. 7 kişinin Irak'ın El Anbar kentinde örgüt adına faaliyet gösterdikleri, burasının örgütün kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları, sahte belgelerle ikametgah izni aldıkları ve kendilerini kamufle ettikleri belirlendi.

DEAŞ'IN SİBER GÖREVLİSİ

Tutuklanan Ahmet Khaırı Shukur Shukur'un ise örgütün siber görevlisi olduğu, DEAŞ adına sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulanan hesapların hacklenmesi ve kendi bölgesinde örgüt aleyhine yorumlar yapanları tespit edip örgütün birimlerine yönlendirdiği belirlendi.

ÖRGÜTE BİAT ETMEYENLERİ TESPİT EDİYORDU

Tutuklanan Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al Khafajeı ve Aymen Ismael Khaleel Khaleel'in terör örgütünün kontrol ekibinden oldukları, Afgani tarzda giyinerek silahlı olarak halk içinde gezip araştırma yaparak örgüte biat etmeyenleri tespit edip örgüt içerisindeki polis ekibine bildiren muhbir oldukları, ayrıca halktan ve esnaftan örgüt adına zekat adı altında para topladıkları, vermeyenlerin bilgilerini ise örgüt içerisindeki polise bildirerek zorla para alınmaması sağladıklar tespit edildi.

7 IRAKLININ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Ali Khaırı Shukur Shukur'un ise DEAŞ içerisinde örgüt mensuplarına yakın dövüş eğitimi verdiği, aynı zamanda örgüte zekat topladığı tespit edildi. 7 Iraklı hakkında Irak merkezi yönetim tarafından düzenlenmiş yakalama kararının da bulunduğu bildirildi.
SİYAH ÜNİFORMA GİYEN İNFAZCI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin evlerine yaptığı baskınla 7 kişi yakalanırken, Sakarya'da uyuyun hücre durumunda oldukları, ülkemize yönelik eylem yapma ihtimallerinin de bulunduğu belirtildi. Tutuklanan Bessam Hamid İsmail Şemberi ile Alaa Waleed Madhy Al-Bani'nin terör örgütü adına birçok infaz yaptıkları tespit edildi. İki kişinin siyah üniforma giyerek silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve infazcı olarak nitelendirilen görevde bulundukları, Şemberi'nin DEAŞ polisleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu ortaya çıkarıldı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
DEAŞın Infazcıları Ve Siber Görevlisi TutuklandıTerör örgütüDEAŞSakaryaBessam Hamid İsmail ŞemberiAlaa Waleed Madhy Al-BaniAhmed Khaırı Shukur ShukurMahmood Mudhafar Yaseen YaseenMohammed Yaseen Hameed Al KhafajeıAymen Ismael Khaleel KhaleelAli Khaırı Shukur Shukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El Bab'ta Türk ordusunun ilerleyişi ilk kez görüntülendi
El Bab'ta Türk ordusunun ilerleyişi ilk kez görüntülendi
O bölge DHKP C’den temizlendi
O bölge DHKP C’den temizlendi
Anayasa değişikliği teklifinde 2 madde daha düşürüldü
Anayasa değişikliği teklifinde 2 madde daha düşürüldü

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim