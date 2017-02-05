DEAŞ'a yönelik peş peşe son dakika operasyonları

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU: 60 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'DE DEAŞ OPERASYONU

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı gözaltına alındı. Eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilerin adreslerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının da bulunması dikkati çekti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

ADIYAMAN MERKEZLİ 5 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Adıyaman merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa, ve Gaziantep'te çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bazı evlerde kapılar, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ile açıldı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel doküman ele geçirilen 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Adıyaman ve İlçelerde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 84 adreste DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.