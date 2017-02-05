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DEAŞ'a yönelik peş peşe son dakika operasyonları

İstanbul ve Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken Ankara'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir'de ve Adıyaman merkezli 5 ilde de DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

DEAŞ'a yönelik peş peşe son dakika operasyonları

İstanbul ve Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken Ankara'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir'de ve Adıyaman merkezli 5 ilde de DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

05 Şubat 2017 Pazar 09:53
DEAŞ'a yönelik peş peşe son dakika operasyonları
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU: 60 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, terör örgütü DEAŞ'a  yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60  kişi gözaltına alındı.

İZMİR'DE DEAŞ OPERASYONU 

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik  operasyonda eylem  hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı gözaltına alındı. Eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen  şüphelilerin adreslerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının da  bulunması dikkati çekti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik  kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon  düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde  faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları,  zaman zaman  çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri  sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman  ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması  dikkati çekti.

ADIYAMAN MERKEZLİ 5 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Adıyaman merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa, ve Gaziantep'te çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bazı evlerde kapılar, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ile açıldı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel doküman ele geçirilen 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Adıyaman ve İlçelerde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 84 adreste DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞOperasyonİstanbulKocaeliİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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