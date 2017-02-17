DEAŞ'a atılan bombaların üstünde anlamlı mesaj

24 AĞUSTOS'TA başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor. Terör örgütü DEAŞ için kritik bir öneme sahip olan El-Bab'ın temizlenmesi büyük ölçüde tamamlanırken, DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Mehmetçik, DEAŞ hedeflerine atılan bombalara, El-Bab'da verdiğimiz şehitler ve operasyonda çarpışan mehmetçik için anlamlı bir mesaj yazdı. Bombaların üzerine "Asker anneleri için" mesajı yazıldı.

