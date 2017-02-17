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DEAŞ'a atılan bombaların üstünde anlamlı mesaj

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ hedeflerine yönelik atılan bombalara El-Bab'da şehit olan askerlerimiz ve bölgede mücadele veren kahraman mehmetçik için bir mesaj yazdı

DEAŞ'a atılan bombaların üstünde anlamlı mesaj

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ hedeflerine yönelik atılan bombalara El-Bab'da şehit olan askerlerimiz ve bölgede mücadele veren kahraman mehmetçik için bir mesaj yazdı

17 Şubat 2017 Cuma 11:02
DEAŞ'a atılan bombaların üstünde anlamlı mesaj
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24 AĞUSTOS'TA başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor. Terör örgütü DEAŞ için kritik bir öneme sahip olan El-Bab'ın temizlenmesi büyük ölçüde tamamlanırken, DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Mehmetçik, DEAŞ hedeflerine atılan bombalara, El-Bab'da verdiğimiz şehitler ve operasyonda çarpışan mehmetçik için anlamlı bir mesaj yazdı. Bombaların üzerine "Asker anneleri için" mesajı yazıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekâtıDEAŞEl-Bab
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