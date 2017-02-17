DEAŞ'a atılan bombaların üstünde anlamlı mesaj

24 AĞUSTOS'TA başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor. Terör örgütü DEAŞ için kritik bir öneme sahip olan El-Bab'ın temizlenmesi büyük ölçüde tamamlanırken, DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Mehmetçik, DEAŞ hedeflerine atılan bombalara, El-Bab'da verdiğimiz şehitler ve operasyonda çarpışan mehmetçik için anlamlı bir mesaj yazdı. Bombaların üzerine "Asker anneleri için" mesajı yazıldı.
24 AĞUSTOS'TA başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor. Terör örgütü DEAŞ için kritik bir öneme sahip olan El-Bab'ın temizlenmesi büyük ölçüde tamamlanırken, DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.