DBP'li belediyede büyük vurgun!

İÇİŞLERİ Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesindeki incelemede, Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapan S.B'nin 787 bin 859 liralık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Van'da görevden alınan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, belediyenin son 3 yıllık hesaplarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede Mali Hizmetler Müdür Vekili S.B'nin 1,5 yıl içerisinde belediye hesabından kendi banka hesabına 787 bin 859 lira aktardığı belirlendi.

Vurgunun ortaya çıkmasıyla kayıplara karışan, aynı zamanda Hollanda vatandaşı olan S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Suç duyurusunda bulunduk, yakalama kararı istedik"

Belediye Başkan Vekili Doğramacı, AA muhabirine, yaptıkları denetimde, dönemin belediye başkanından belediye hesabının internet bankacılığı için yetki alan S.B'nin birtakım usulsüz işlemler yaptığını belirlediklerini söyledi.

Bütün hesapları yeniden gözden geçirdiklerini kaydeden Doğramacı, "S.B, belediyenin hesabından kendi hesabına defaatle 1,5 yıla yakın bir sürede 787 bin 859 lira parayı aktardığını gördük. Bunu görünce savcılığa anında suç duyurusunda bulunduk. Hakkında yakalama kararı istedik." dedi.

"Bu para haksız yere nereye gitmişse hepsini çıkartıp, getireceğiz"

Doğramacı, belediye hesaplarının detaylı incelenmesi için hem bakanlıktan mali denetim talep ettiğini hem de İlçe Mal Müdürünün vekaleten Mali Hizmetler Müdürü olarak görevlendirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"İlimiz büyükşehir olduktan sonra bugüne kadar gelen gelirimizle yapılanları tespit edip kontrol ediyoruz. Yanlış bir yere bir şeyler gitmişse bunların hesabı da sorulacaktır. Devletimiz bunu sormakta kesinlikle aciz değildir. Bu böyle bilinsin. Gelirimizin ne olduğunu biliyoruz ama giderimizin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Gürpınarlılar şunu iyi bilsin ki her bir kuruşları bize emanet. Biz bu emaneti hakkıyla zamanı geldiğinde gelen kişiye teslim etmek için çalışacağız. Her kuruşlarının peşinde olduğumuzu da bilsinler. Bu para haksız yere nereye gitmişse hepsini çıkartıp getireceğiz ve bunun hesabını soracağız."

"Plan dahilinde yatırımlara devam edeceğiz"

Belediye olarak bir planlama aşamasında olduklarını aktaran Doğramacı, personel maaşlarını ödemede sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti. "Denetimlerimiz biter bitmez borçlarımızı ödeyip yatırım yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bir plan dahilinde yatırımlara devam edeceğiz" diyen Doğramacı, "Buraya geldiğimde ilk o tabloyu gördüğümde Gürpınarlılar adına çok üzüldüm çünkü her kuruşu Gürpınar'ın, bu milletin parası. Keşke böyle şeyler olmasa. Keşke herkes hizmetini yapıp hizmeti ile anılsa ama ne yaparsanız onunla anılacaksınız. İyi işler yapıp anılmak varken, böyle şeylerle anılmak hoş bir şey değil." ifadesini kullandı.