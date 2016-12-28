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DBP'li 2 yönetici tutuklandı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Kars İl Başkanı Şengül Mehmetoğlu ile DBP Digor İlçe Başkanı Erol Bulut tutuklandı

DBP'li 2 yönetici tutuklandı
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EMNİYET Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Digor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP'nin il ve ilçe başkanları ile parti yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan DBP eski Kars İl Başkanı Şengül Mehmetoğlu ile DBP Digor İlçe Başkanı Erol Bulut, emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden gecirilip adliyeye çıkartıldı. Mehmetoğlu ile Bulut, 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütüne maddi yardım sağlamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP'li 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
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Etiketler; #DBP #Kars #PKK #KCK
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