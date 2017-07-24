Datça Belediyesi'nin Can Yücel isyanı: 'Hiç olmazsa Google'a bakın'

DATÇA Belediyesi'nin Can Yücel'in mezarı nerede sorusuna Twitter hesabından yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Datça’ya gelenlerin şair Can Yücel'in mezarı ile ilgili sordukları sorulara isyan eden belediye, “Eski Datça sokaklarında ‘Can Yücel'in türbesi nerde?’ diye soran misafirlerimiz, hiç olmazsa Google'dan Can Yücel kimdir diye bakınız” ifadelerini paylaştı.Datça’ya gelenlerin şair Can Yücel'in mezarı ile ilgili sordukları sorulara isyan eden belediye, “Eski Datça sokaklarında ‘Can Yücel'in türbesi nerde?’ diye soran misafirlerimiz, hiç olmazsa Google'dan Can Yücel kimdir diye bakınız” ifadelerini paylaştı.
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