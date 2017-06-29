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Darbeci üsteğmenden "halkı tereddütsüz vurun" emri

Jandarma Genel Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi nöbetçi olmamasına rağmen karargaha gelen şüpheli eski üsteğmen Metin Yağcı'nın, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi ama sorun yok, her şey kontrol altında. Çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" emrini verdiği belirlendi

Darbeci üsteğmenden "halkı tereddütsüz vurun" emri

Jandarma Genel Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi nöbetçi olmamasına rağmen karargaha gelen şüpheli eski üsteğmen Metin Yağcı'nın, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi ama sorun yok, her şey kontrol altında. Çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" emrini verdiği belirlendi

29 Haziran 2017 Perşembe 13:28
Darbeci üsteğmenden "halkı tereddütsüz vurun" emri
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  hain darbe girişimi gecesi nöbetçi olmamasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığı  Karargahına gelen şüpheli eski Jandarma Muhabere Üsteğmen Metin Yağcı'nın,  "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda  konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi ama sorun yok, her şey kontrol altında.  Çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok." emrini verdiği  bildirildi. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ'nün darbe girişimi  sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen  olaylara ilişkin iddianamede, karargahta darbe girişimi gecesi yaşanan olaylar  anlatıldı.
 
İddianameye göre, darbe girişimi gecesi karargaha gelen Emniyet Genel  Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, koruması ve bazı personel,  FETÖ'cü askerler tarafından rehin alındı.
 
Darbeci askerler, Aslan ve korumaları ile diğer personeli  kelepçeleyerek, ağızlarını bantladı ve toplantı salonunda bekletti.
 
Bu sırada karargah binası dışında yaşanan çatışmalar nedeniyle bazı  camların kırılması üzerine salonda bulunan herkes tam siper vaziyetine geçerek  yere yattı. Saat 02.00 sularında salona gelen şüphelilerden üsteğmen Yağcı,  "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda  konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi ama sorun yok, her şey kontrol altında.  Çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok." dedi.
 
Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Fotofilm Merkez Amirliğinde  "üsteğmen" rütbesiyle görev yapan şüpheli Metin Yağcı sorgusunda, 16 Temmuz  Cumartesi günü nöbetçi olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe  Kışlasına eşyalarını almak üzere geldiğini, bu sırada sıkıyönetim ilan edildiğini  öğrendiğini, ardından da karargahta çatışmaların çıktığını savundu.
 
Görüntüler yalanladı
 
Çatışmalar sırasında teslim olana kadar saklandığını, silah  kullanmadığını ileri süren Yağcı'nın, karargahta bulunan kamera görüntülerinin  çözümünde, silahlıktan silah aldığı, makam girişi karşısındaki ön bahçede,  toplantı salonu girişinde ve karargahta çeşitli yerlerde silahlı bulunduğu tespit  edildi.Metin Yağcı, rehin alınan er ve erbaşların tutuldukları konferans  salonunun girişinde talimat verirken de görüntülere yansıdı.
 
İddianamede ise olay tarihinde nöbetçi olmamasına rağmen Jandarma  Genel Komutanlığına geldiği, üzerine atılı suçlamaları inkar ettiği, ancak  şüphelinin Sükan Toplantı Salonu'nun önüne gelerek, orada bulunan Yusuf Köz ve  yanındaki kişilere karargah dışında meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdiği  tespit edildi.
 
Yağcı'nın karargah içerisinde birçok noktada görüldüğü, üzerine atılı  suçları işlediği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 13:31
Anahtar Kelimeler:
DarbeTereddütFetö
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