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Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım konuştu

FETÖ’nün kanlı darbe girişiminde askerleri helikopterle taşıyan Sabiha Gökçen'den sonra ilk kadın savaş pilotu olan Kerime Kumaş darbeyi fark ettiğini ancak geri dönemediğini söyledi. Bu durumu sürüklenme olarak tanımladı

Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım konuştu

FETÖ’nün kanlı darbe girişiminde askerleri helikopterle taşıyan Sabiha Gökçen'den sonra ilk kadın savaş pilotu olan Kerime Kumaş darbeyi fark ettiğini ancak geri dönemediğini söyledi. Bu durumu sürüklenme olarak tanımladı

24 Mart 2017 Cuma 11:58
Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım konuştu
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığı’na ilişkin yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.
Aralarında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürü Kurmay Albay Özcan Korhan ve darbeci askerleri işgal noktalarına taşıyan helikopter pilotu Kerime Yıldırım’ın bulunduğu 110’u tutuklu 116 rütbeli askerin 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.  
DARBECİLERİ TAŞIYAN KERİME YILDIRIM 
İddianamede Kerime Yıldırım’ın darbe yönetim-koordinasyon ekibinden olan diğer şüphelilerle koordineli olarak darbe girişiminde kritik bir rol oynadığı kara yoluyla girişime katılması mümkün olmayan personelin pilotluğunu yaptığı, işgal bölgelerine intikalini sağladığı belirtiliyor.
“DARBEYİ ANLADIM, GERİ DÖNÜŞ YAPAMADIM”  
Olay tarihinde Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı 5. Filo Komutanlığında Pilot Üsteğmen olan ve darbeci askerleri o gece Vodafone Arena Stadı’na indiren Kerime Kumaş Yıldırım ifadesinde darbe gecesi uçuş yaptığı yerleri ve kişilerle ilgili detaylı bilgi verdikten sonra şunları söyledi: 
“Saat 08.00 sıralarında da artık rutine dönmemiz önerildi bu sırada da Mercan Albay, Ahmet Kaya binbaşı ve tanımadığım üst düzey komutanlar soruşturma sırasında kimin ne şekilde ifade vereceğine ilişkin telkinde bulunuyorlardı. Örneğin bana ve Tuncay’a ‘bize terörist saldırı oldu, bizde okul lojmanı bölgesinde terörist eylem yapılacağı şeklinde harekât yıldırım öncelikli mesaj geldi, bundan dolayı alarm durumuna geçtik ve keşif amaçlı uçuşa geçtik diye söyleyeceksiniz’ dediler. Bana verilen talimatlar doğrultusunda bu uçuşları yaptım. Bu uçuşlar sırasında olağanüstü durumu fark ettim, ancak bir kez olayın içine sürüklendiğim için ne yapacağımı bilemedim ve geri dönemedim. Panik halini yaşadım. Artık yapılan şeyin darbe girişimi olduğunu biliyordum. Ancak geri dönüş yapamadım. Ben bunu sürüklenme olarak tanımlıyorum” 
TEK TEK İSİMLERİNİ VERMİŞTİ 
15 Temmuz’da Nakkaştepe’de caddeye inip 4 kişiyi alan helikopterin pilotu Üsteğmen Kerime Kumaş Yıldırım, koşarak helikoptere binen darbeci subayların isimlerini vermişti. 

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Anahtar Kelimeler:
DarbeKerime YıldırımHasan Nevzat TaşdelerHava Harp Akademisi
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