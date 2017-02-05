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Yeni Alanya E - Gazete

'Darbeci Albay'dan skandal savunma!

Telekom binasını basan Albay Atmaca darbe girişimine ‘her maceracı subayın gönlündeki gibi general olacağı’ için katıldığını söyledi ve ekledi: Whatsapp grubuna da şirin gözükmek için yazdım

'Darbeci Albay'dan skandal savunma!

Telekom binasını basan Albay Atmaca darbe girişimine ‘her maceracı subayın gönlündeki gibi general olacağı’ için katıldığını söyledi ve ekledi: Whatsapp grubuna da şirin gözükmek için yazdım

05 Şubat 2017 Pazar 09:45
'Darbeci Albay'dan skandal savunma!
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15 Temmuz darbe gecesi Küçükçekmece’deki MEBS Komutanlığı’ndan çıkarak Gayrettepe’deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye giden 6’sı tutuklu 13 darbeci asker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık şüpheliler hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 172 sayfalık iddianamede, 16 Temmuz saat 05.00 sıralarında Haliç Köprüsü’ne doğru giden iki askeri aracın vatandaşlar ve emniyet güçleri tarafından durdurulduğu ve araç içerisindeki askerlerin ele geçirildiği belirtildi.  İddianamede araçta bulunan Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca’nın Halkalı’da bulunan 1. Ordu Komutanlığı MEBS Alay Komutanlığı’nda alay komutanı olarak görev yaptığı, aynı zamanda “Yurtta Sulh Konseyi” isimli Whatsapp grubunun üyesi olduğu ve 03.00 sıralarında Gayrettepe’de bulunan Türk Telekom’a ait binanın ele geçirilmesi eylemini planladığı belirtildi. 

“ÇOK PİŞMANIM...”
Tutuklanan Albay Atmaca’nın ifadesinde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri tarafından oluşturulan whatsapp grubu oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladığını belirtirken, “Her maceracı subayın gönlündeki gibi general olacağı düşüncesine kapıldım, FETÖ olacağını düşünmedim. Bu düşünce ve duygular ile Whatsapp grubuna şirin gözükmek için bir şeyler yazdım ama ne yazdığımı hatırlamıyorum. Saçma sapan şeyler yazdım ve çok pişmanım” dedi. Oysa ki o geceki Whatsapp konuşmalarında Zeki Atmaca “Çamlıca’daki antenlere müdahale edilmeli acilen” mesajı atmıştı.

‘1. ORDU KOMUTANI HEMEN ALINMALI’
İddianamede Albay Atmaca’nın darbe girişiminin gerçekleşmesi durumunda GenelKurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı (MİT’te görevlendirilmek üzere) olarak atanacağı ifade edildi. Atmaca’nın Whatsapp grubundan, “Küçükçekmece tarafından yapılacak bir şey var mı?”, “Lütfen 1. Ordu komutanını alın!”, “1. Ordu Komutanı hemen alınmalı”, “Ordu komutanı alındı mı?” ve “Ümit Paşa’ya 4 akademi öğrencisi gönderdim” mesajları tespit edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
DarbeSavunmaTelekomKüçükçekmece
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