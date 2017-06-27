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Darbe provasının kod adı: "Pars"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianamede, darbecilerin "Pars" parolasıyla bir gün önceden darbe provası yaptıkları tespit edildi. İddianameye göre, sanık eski Muhafız Alay Komutanı Barış, darbe girişimine ilişkin faaliyetlerin tamamını "Pars" adıyla kodlandırdı

Darbe provasının kod adı: "Pars"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianamede, darbecilerin "Pars" parolasıyla bir gün önceden darbe provası yaptıkları tespit edildi. İddianameye göre, sanık eski Muhafız Alay Komutanı Barış, darbe girişimine ilişkin faaliyetlerin tamamını "Pars" adıyla kodlandırdı

27 Haziran 2017 Salı 14:22
Darbe provasının kod adı: "Pars"
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe  girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin  hazırlanan iddianamede, darbecilerin kurdukları WhatsApp grubu üzerinden 14  Temmuz'da darbe provası yaptıklarına yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında  Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza  Mahkemesine gönderilen iddianamede 10'u sivil 534 şüpheli yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT  Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişinin müşteki olarak bulunduğu iddianamede,  eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında yer aldığı 534  şüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük  Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "askeri  komutanlıkların gaspı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli olarak  kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından  ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

"PARS" MESAJI TESPİT EDİLDİ

Darbe teşebbüsüne Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin büyük  çoğunluğunun katıldığı ifade edilen iddianamede, darbeye yönelik faaliyetlerin  Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen eski Alay Komutanı Barış'ın emir ve  talimatlarıyla yönlendirildiğine yer verildi.

Barış'ın, 15 Temmuz öncesinde karargahlar ve kurumlarda görevli üst  rütbeli personel ve kendi karargahında çalışan rütbeli personelle planlamaya  yönelik toplantılar yaptığı kaydedilen iddianamede, Barış tarafından darbe  girişimine ilişkin faaliyetlerin tamamının "Pars" koduyla isimlendirildiği ifade  edildi.

Darbe girişiminde yer alacak personelin hızlı şekilde birliğe intikali  ve kolay iletişim kurulabilmesi için Barış tarafından WhatsApp grupları kurulması  talimatı verildiği anlatılan iddianamede, 15 Temmuz günü saat 21.00'den itibaren  alayda görevli eski Binbaşı Fedakar Akça'nın kendi cep telefonundan oluşturulan  gruba saat 20.58'de, eski Komutan Konutları Bölük Komutanı Yüzbaşı Burak  Ercan'ın saat 21.03'te, eski Muhafız Komando Taburu Komutan Konutları Bölgesi  Muhafız Bölüğü Emniyet Takım Komutanı Üsteğmen İsmail Kutluay Mıhçı'nın saat  21.03'te, eski Köşk Muhafız Komando Birlik Komutanı Binbaşı Osman Koltarla'nın  ise saat 20.57'de "Pars Darbe Planı"na yönelik alarmın verildiğini gösteren  "Pars" mesajını yazdıkları tespit edildi.

14 TEMMUZ'DA DARBE PROVASI

İddianameye, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da saat 21.00'den  itibaren WhatsApp gruplarına gönderilen "Pars" mesajı için 14 Temmuz'da yapılan  provaya ilişkin detaylar da yansıdı.

Buna göre, soruşturma aşamasında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi  alınan Uzman Çavuş Mustafa Ö, "13 Temmuz 2016'da Takım Komutanı Vekili Üsteğmen  Alper Çakır, 'Arkadaşlar, yakın zamanda alarm tatbikatı verilecek.' dedi ve 14  Temmuz akşamı WhatsApp üzerinden deneme yapıldı. Üsteğmen Alper Çakır, 'Gerçek  tatbikat daha geç saatte olabilir.' dedi." beyanında bulundu.

Uzman Çavuş Harun G. de ifadesinde, "13 Temmuz'da Takım Komutan  Vekili Üsteğmen Fatih Eriş, birlik komutanımızın emriyle ilerleyen günlerde her  an tatbikat maksatlı alarm verilebileceğini, personelin en hızlı biçimde alarm  durumunda alayda hazır bulunmasını emretti. 14 Temmuz saat 23.30 ile 23.45 arası  'Eg?itim maksatlı alarm verildi' diye Üsteğmen Eriş, WhatsApp'tan manga  komutanlarından tekmil istedi. Evde hazır bekledik ama alaya çağırmadılar."  ifadelerini kullandı.

Uzman Çavuş Ramazan E. de darbe girişiminden kısa süre önce tatbikat  olacağının söylendiğini, 14 Temmuz'da gece saatlerinde WhatsApp'tan eğitim  maksatlı tatbikat durum kontrolü yapıldığını kaydetti.

İddianamede, uzman çavuşlar Mevlüt K, Bülent S, Ercan G ve Duran D'nin de ifadelerinde 14 Temmuz akşamı "Pars" koduyla darbe provası yapıldığını  beyan ettikleri vurgulandı.

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15 Temmuz Darbe GirişimiDarbe ProvasıKoda Adı ParsParsSon Dakika
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