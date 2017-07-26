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Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde görüldüğü söylentisi yayılan nesnenin keskin nişancı değil, brandayla kapatılmış vinç olduğu ortaya çıktı

Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde görüldüğü söylentisi yayılan nesnenin keskin nişancı değil, brandayla kapatılmış vinç olduğu ortaya çıktı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:47
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
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FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan 1052 sayfalık iddianame  İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu.  Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

37 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", " Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

BRANDA İLE KAPATILMIŞ VİNÇ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu.  Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE FOTOĞRAF DA YER ALDI

Fotoğrafa da yer verilen iddianamede şu bilgilere yer aldı: "Bazı medya ve vatandaşlar tarafından köprünün Beylerbeyi Kulelerinin üst tarafından keskin nişancı tarafından ateş edildiği söylenmesi üzerine köprü kulesine çıkılarak kontrol edilmiş, aşağıdan bakılınca insan gibi görünen nesnenin üzeri branda ile kapatılmış kuleye ait vinç olduğu tespit edilmiş."

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