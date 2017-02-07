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Darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin başladığı gece ve darbecilerin etkisiz hale getirildiği sabaha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananların fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. O gece saat 21.45'te makamından çıkan Çalışkan, 16 Temmuz sabahı 08.00'de dönüyor. Korumalarından biri şehit oldu diğeri ise yaralandı

Darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin başladığı gece ve darbecilerin etkisiz hale getirildiği sabaha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananların fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. O gece saat 21.45'te makamından çıkan Çalışkan, 16 Temmuz sabahı 08.00'de dönüyor. Korumalarından biri şehit oldu diğeri ise yaralandı

07 Şubat 2017 Salı 10:56
Darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine başladığı saatlerde, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan hareketliliğe dair görüntüler ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre  FETÖ'cü hainlerinin köprüleri kapattığı sıralarda, İstanbul Emniyeti'nden ilk çıkışlar 21.45'te gerçekleşiyor. Makamından çıkan Dr. Mustafa Çalışkan ve ekibi konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyor. Bir korumasını şehit veren Mustafa Çalışkan'ın yanında, şu an İstihbarat Müdürü olan Özgür Taşdemir'de bulunuyor. Köprüleri ve İstanbul'u darbeci hainlere asla teslim etmeyeceklerini polis teşkilatına telsizden sürekli vurgulayan Çalışkan'a, vatandaşların verdiği destek de görülüyor.

SABAH 08.00 KONUŞMASI
15 Temmuz gecesi gösterdikleri dik duruşla, darbenin bertaraf edilmesinde büyük rol oynayan İstanbul Emniyeti, 16 Temmuz sabahı emniyetin bahçesinde toplanıyor. Polisler emniyete, köprülerin ve havalimanlarının tutulmasının talimatını veren darbeci Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'yu getiriyor. Aydoğdu içeriye alındıktan sonra, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bir anda toplanan polislere uzun süre konuşma yapıyor. Daha sonra emniyetin ön bahçesinde görüşmeler yapan Çalışkan makamına çıkıyor.

KORUMA POLİSİ ŞEHİT OLDU 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruması ve 15 Temmuz şehidi Münir Alkan da görüntülerde yer alıyor. Saatler sonra şehit olacak olan Alkan, emniyet binasından 21.45'te koşarak çıkıyor. Adeta şehadete koşarcasına aracına binen Alkan, Mustafa Çalışkan ile birlikte köprüye giden konvoyda bulunuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainlere müdahale edildiği sırada, Fetullahçı teröristlerinden silahlarından çıkan kurşun, Alkan'ı şehit ediyor. Koruma polisi Gazi Mehmet Önay ise saldırıyı yaralı olarak atlatıyor.

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