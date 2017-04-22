Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Dalgın yaya canından oldu...

Pendik'te yol kenarında yürüdüğü sırada bir anlık dalgınlıkla yolun ortasına yönelen vatandaşa hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan talihsiz vatandaş hayatını kaybederken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Dalgın yaya canından oldu...

Pendik'te yol kenarında yürüdüğü sırada bir anlık dalgınlıkla yolun ortasına yönelen vatandaşa hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan talihsiz vatandaş hayatını kaybederken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:38
Dalgın yaya canından oldu...
banner404

KAZA, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında yürüyen Şenol Görgülü isimli vatandaş bir anlık dalgınlıkla etrafına bakmadan yolun ortasına doğru yöneldi. Bu sırada hızla gelen bir araç Görgülü'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz vatandaş havaya fırladı. Şenol Görgülü'ye çarpan araç sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Şenol Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan sürücü hakkında yakalama çalışması başlattı.

Öte yandan kazayı duyan Görgülü'nün yakınları olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren talihsiz vatandaşın yakınları cesede sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Görgülü'nün yakınları çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Çevrede bulunan kameralara yansıyan görüntülerde Şenol Görgülü'nün yol kenarında yürüdüğü görülüyor. Bir anlık dalgınlıkla etrafına bakmadan yolun ortasına doğru yürüyen Görgülü'ye hızla gelen bir araç çarpıyor. Talihsiz vatandaş çarpmanın etkisiyle havaya fırlarken araç sürücüsü ise hiç durmadan yoluna devam ediyor.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Pendik Ertuğrul Gazi MahallesiDalgın YayaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O yasak kaldırıldı
O yasak kaldırıldı
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi
'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'
'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals