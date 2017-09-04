Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.272
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4415
EURO
4.0575
05 Eylül 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
5 Eylül Günlük Burç Yorumu
Vitamin ve protein deposu su yosunları
Vitamin ve protein deposu su...
Piezo cerrahisi ile korkulara son
Piezo cerrahisi ile korkulara son
banner468

Daha hayatının baharındaydı, dev dalgalar genç kızı yuttu

Yaz ayının son günlerini değerlendirmek için ailesiyle birlikte gittiği Kilyos sahilinde dev dalgalara kapılan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti

Daha hayatının baharındaydı, dev dalgalar genç kızı yuttu

Yaz ayının son günlerini değerlendirmek için ailesiyle birlikte gittiği Kilyos sahilinde dev dalgalara kapılan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:46
Daha hayatının baharındaydı, dev dalgalar genç kızı yuttu
banner404

İSTANBUL Sarıyer'de ailesi ve akrabalarıyla birlikte denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, boğularak hayatını kaybetti.

KUZENLERİYLE BİRLİKTE DALGALARA KAPILDI

Sarıyer'in Kilyos beldesindeki  Kurtköy Piknik ve Sahil Alanı'na akrabalarıyla birlikte gelen ve burada denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, dayısı Gültekin Nural, dayısının oğlu Alper Nural ve komşuları  İsmail Keskin ile birlikte dalgalara kapıldı.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Koçtürk'ün gözleri önünde dalgaların arasında kaybolduğunu gören yakınları, durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

DENİZ POLİSLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sahil güvenliğe bağlı DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, Gültekin Nural, Alper Nural ve  İsmail Keskin'i kurtarılırken, yüzdükleri yerin 50 metre uzağında ise Gaye Koçtürk'ün cesedine ulaşıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve  İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİ DEV DALGALARDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen ekipler denizde arama çalışmalarına hemen başlattı. Ekipler 19 yaşındaki genç kızın cansız bedenini denizden çıkardı. Koçturk'ün cesedi ambulansla olay yerinden alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
JandarmaKaradenizİsmail KeskinİstanbulGaye Koçtürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
CHP’ye iyi niyet hareketlerinde bulunmuş
CHP’ye iyi niyet hareketlerinde bulunmuş
"Kadının tesettürü olmalı kabuğu soyulmuş domatesi kimse almak istemez"
"Kadının tesettürü olmalı kabuğu soyulmuş domatesi kimse almak istemez"

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim