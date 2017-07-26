Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

DAEŞ'ten İncirlik Hava Üssü için korkunç plan!

Adana'daki DEAŞ soruşturması iddianamesinde İncirlik Hava Üssü'yle ilgili korkunç bir plan ortaya çıktı. Meğer İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı düzenleme planı yapılmış

DAEŞ'ten İncirlik Hava Üssü için korkunç plan!

Adana'daki DEAŞ soruşturması iddianamesinde İncirlik Hava Üssü'yle ilgili korkunç bir plan ortaya çıktı. Meğer İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı düzenleme planı yapılmış

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:26
DAEŞ'ten İncirlik Hava Üssü için korkunç plan!
banner404

ADANA'DAKİ DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında örgütün sözde "Adana emiri"nin de bulunduğu 11 kişi hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
 
İddianamede, örgüt evinde yakalanan zanlıların ifadelerinde, tutuklu Fevzi T'nin İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı düzenleme planından bahsettiği, eylemin biri kamyon 2 araçla yapılabileceğini konuştuğu belirtildi.
 
OPERASYONLA YAKALANDILAR 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Haziran'da terör örgütünün hücre evine düzenlediği operasyonda yakalanmalarının ardından tutuklanan DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" Abdulkerim Ç'nin (32) yanı sıra Ali K. (25), Ersin K. (26), Fevzi T. (31), Muhammet T. (21), Murat T. (20), Seyit Ali Ş. (26) ve Yılmaz K. (22) ile Merkez Sabancı Camisi'nde geçen yıl cuma namazı sırasında "canlı bomba" eylemi yapmaya çalıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan (34), Mahmut Ö. (45) ve Saim Y. (26) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
 
Cumhuriyet savcısının, zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DAEŞİncirlik Hava ÜssüSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
5 bin askerle dev operasyon
5 bin askerle dev operasyon

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals