DAEŞ'ten İncirlik Hava Üssü için korkunç plan!

ADANA'DAKİ DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında örgütün sözde "Adana emiri"nin de bulunduğu 11 kişi hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede, örgüt evinde yakalanan zanlıların ifadelerinde, tutuklu Fevzi T'nin İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı düzenleme planından bahsettiği, eylemin biri kamyon 2 araçla yapılabileceğini konuştuğu belirtildi.



OPERASYONLA YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Haziran'da terör örgütünün hücre evine düzenlediği operasyonda yakalanmalarının ardından tutuklanan DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" Abdulkerim Ç'nin (32) yanı sıra Ali K. (25), Ersin K. (26), Fevzi T. (31), Muhammet T. (21), Murat T. (20), Seyit Ali Ş. (26) ve Yılmaz K. (22) ile Merkez Sabancı Camisi'nde geçen yıl cuma namazı sırasında "canlı bomba" eylemi yapmaya çalıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan (34), Mahmut Ö. (45) ve Saim Y. (26) hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısının, zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.