Cuntanın telsiz ağı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin Polatlı ayağına ilişkin 330 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, cuntacıların kalkışma sırasında yaptığı hazırlıklar da deşifre edildi. İddianamede, darbe girişimi sırasında Ankara ve çevre garnizonlardaki askeri birliklerde kullanılmak üzere hazırlanan 190 telsizin Kastamonu Bölge Jandarma Komutanlığı'ndan getirildiği ve dağıtımının ise ihanetin merkez üssü Akıncı Hava Üssü'nden gerçekleştirildiği kaydedildi.
İRTİBAT LİSTESİ HAZIRLANMIŞ
15 Temmuz öncesi darbe toplantıları yapan ve “Kara Kuvvetleri temsilcisi” olarak nitelendirilen cuntacı Bilal Akyüz'ün Etimesgut Çağlayan Askeri Sosyal tesislerinde buluştuğu Yarbay Abdülkerim Ceyhan aracılığıyla cuntacı general Murat Aygün'e 4 telsiz gönderdiği belirtildi. Telsizlerin yanı sıra “Birlik, telsiz çağrı kodları, irtibat personeli” başlıklı bir liste verdiği de ifade edildi. İddianamede, bu listelerin Ankara'yı işgal planı kapsamında Polatlı'dan yola çıkan birlik komutanları şüpheli Mehmet Erol ve Mesut Yurtseven'in üzerinden çıktığı vurgulandı. Tüm birliklerin kalkışma sırasında irtibatının sağlanması için hazırlanan bu listede, kritik birliklerden sorumlu kişilerin isimleri ve numaraları da yer alıyor. İrtibat listesinin sözde sıkıyönetim atama listesine göre hazırlanması ise dikkat çekti.
İLK SIRADA PİYADE TUGAYI
Listenin birinci sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı yer alıyor. Telsiz çağrı kodları B-32/46 olan birliğin irtibat personeli olarak ise Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevlendirilen Ali Kalyoncu gösterildi. Listenin ikinci sırasında ise Etimesgut Zırhlı Birlikler bulunuyor. İrtibat personeli kısmında ise komutasını ele geçiren Ahmet Bican Kırker yer alırken, telsiz çağrı kodlarının ise B-21/31 olduğu anlaşıldı. Yapılan darbe toplantılarında Ankara'nın yarısını 28. Mekanize Tugayı'nın diğer yarısının ise Etimesgut Zırhlı Birliklerin işgal etmesi planlanmıştı.
POLATLI'YA 4 TELSİZ
Polatlı'ya gönderilen telsizleri alan cuntacıların “B-15, B-16, B-17, B-18” şeklinde 4 çağrı kodu kullandığı belirlendi. Buna göre, “Topçu Okl.” olarak gösterilen birliğin telsiz çağrı kodunun B-15, irtibat personelinin ise Abdülkerim Ceyhan olduğu görüldü. “58. Füz. Tug.” olarak gösterilen birliğin telsiz çağrı kodlarının B-16/B18 olduğu ve irtibat personelinin Murat Aygün olduğu anlaşıldı.
TUTUKLAMA İRTİBAT SORUMLULARI
Listenin 13. ve 14. sırada yer alan kısımlar ise dikkat çekti. Birlik kısmında “Devlet Mh. Genel Tutuklama” ibaresi bulunan yerin telsiz çağrı kodunun B5, irtibat personelinin ise cuntacıların atama listesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirilen Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu olduğu belirtildi. Ayrıca listede “Moe Gen. Tutuklama” olarak gösterilen birliğin telsiz çağrı kodunun B4, irtibat personelinin ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay Nevzat Bilir olduğu kaydedildi.
15 Temmuz darbe girişiminde Kastamonu’dan Ankara'ya getirilen 190 telsizin birliklerin haberleşmesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Ankara’nın işgali için görevli cuntacılardan telsiz listesi çıktı. Listede, birliklerin ve bu birliklerden irtibat kurulacak cuntacıların isim ve numaraları ile telsiz kodlarının yazılı olduğu belirlendi. Listeye göre, Genelkurmay Karargahı'na B10-11 kodu verildi!
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