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Cuntacı albay telefondan Erdoğan’ın otelini araştırmış

Darbe girişiminden önce Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın "Google" girip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı Grand Yazıcı Oteli'ni araştırdığı ortaya çıktı

Cuntacı albay telefondan Erdoğan’ın otelini araştırmış

Darbe girişiminden önce Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın "Google" girip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı Grand Yazıcı Oteli'ni araştırdığı ortaya çıktı

22 Nisan 2017 Cumartesi 11:21
Cuntacı albay telefondan Erdoğan’ın otelini araştırmış
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DARBE girişiminden önce Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı olan Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın 13 Temmuz Sabahı saat 05.21'de telefonundan "Google" girip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı Grand Yazıcı Oteli'ni araştırdığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasına yön verecek olan dijital veri incelemesi devam ediyor. Cuntacılardan ele geçirilen bilgisayar, tablet, cep telefonu, telsiz, CD, flaş bellek gibi dijital verilerden elde edilen suç niteliğindeki deliller, soruşturma dosyalarına da ekleniyor..

SABAH 05.21'DE İNTERNETE GİRMİŞ
Bu kapsamda Genelkurmay Karargâh iddianamesi şüphelisi ve başını Akın Öztürk'ün çektiği 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi listesinde 7'nci sırada bulunan Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın cep telefonu da incelendi. Tutuklu Yıkılkan'ın, 13 Temmuz günü sabah saat 05.21'de telefonundan internete girerek "Google" arama moturundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil yaptığı Marmaris Grand Yazıcı oteli aradığı tespit edildi.

'DARBEYİ İLK O haber VERDİ'
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan da itiraflarında darbe yapılacağını ilk kez Yıkılkan'dan duyduğunu anlatarak şöyle demişti: "Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve orgenerallerin tek tek alınacağını söyledi. 15 Temmuz öğleden sonra Albay Orhan Yıkılkan ile Tümgeneral Mehmet Dişli'nin odasına gittik. Dişli, darbe başladığında ilk önce Hulusi Akar Paşa'nın odasına kendisinin tek başına gireceğini, ona darbeyi tebliğ edeceğini, kabul ederse de darbe faaliyetinin başına geçirileceğini söyledi."

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CuntaDarbeDarbe GirişimiOrhan YıkılkanGoogle
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