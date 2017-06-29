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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Almanya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, G-20 liderler zirvesi öncesi Alman siyasetçilerin yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu kaydetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Almanya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, G-20 liderler zirvesi öncesi Alman siyasetçilerin yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu kaydetti

29 Haziran 2017 Perşembe 18:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Almanya açıklaması
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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, G-20 liderler zirvesin öncesi bazı Alman siyasetçilerin yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 liderler zirvesine katılmak üzere Almanya'nın Hamburg şehrine gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde bazı Alman siyasetçiler tarafından yapılan provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez” dedi.

Kalın açıklamasında, “Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye’ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları Avrupa’da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir. Demokrasiye inandıklarını iddia eden bu kişilerin Türk demokrasisini ortadan kaldırmak isteyenleri desteklemek yerine devletimizin ve milletimizin yanında olması beklenir. Avrupa ile ilişkilerimizde tüm olumsuzluklara rağmen yapıcı bir tavır izleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasının sudan sebeplerle engellemeye çalışılması, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle de bağdaşmaz. Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyor, yüzyıllara dayanan Türk-Alman ilişkilerini kısa vadeli seçim hesaplarına kurban edilmemesi gereğini bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 18:26
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınİbrahim KalınG-20 Liderler
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