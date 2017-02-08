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Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Görüşme olumlu ve samimi geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ ile mücadelede yanımızda durun'

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Görüşme olumlu ve samimi geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ ile mücadelede yanımızda durun'

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:59
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Görüşme olumlu ve samimi geçti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanlı kaynaklarından alınan bilgilere göre; telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE YANIMIZDA OLUN"

15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi. İki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşüldü.

CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edecek. Erdoğan ve Trump en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a başkanlık görevinde başarılar dilediği telefon görüşmesinde her iki lider, Türkiye ve ABD’nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurgulayarak iki ülkenin, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

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