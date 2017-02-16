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Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı

16 Şubat 2017 Perşembe 11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umre yaptı.  Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-  Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na  özel uçak "TUR" ile geldi.  Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde  Mescid-i Haram'ı ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha  sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan  da umre yaptı.  Umre ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra Suudi arabistan  Kraliyet Konukevi'ne geçti.

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