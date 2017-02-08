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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yeni Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yeni Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

08 Şubat 2017 Çarşamba 07:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
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CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerine dikkat çekildi.
ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği kaydedildi.

BEYAZ SARAY: TRUMP, ABD'NİN, TÜRKİYE'YE DESTEĞİNİ VURGULADI
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.
ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin "yakın" ve "uzun soluklu" olarak nitelendiği açıklamada, "iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına" vurgu yapıldı.
Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin DEAŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti." ifadelerine yer verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanABDDonald TrumpNATO
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