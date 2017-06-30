Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 16.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret etmiş ve Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.
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