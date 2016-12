Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi

ve Çankır illeri arasındaki mesafeyi 8 dakikaya düşerecek Ilgaz Tüneli törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferans sistemiyle katılıp bir konuşma yaparken, açılışı Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım,, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ismi verilen tünel ile 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat zamandan tasarruf olacak" dedi. Tühelin memleketin ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:Hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'yi geleceğin dünyasında zirveye taşıyacak eserler medeniyet projeleri olacak. Geçtiğimiz hafta 20 Aralık'ta dünyanın en derin deniz altından geçen tünelini İstanbul'da Avrasya Tüneli'ni hizmete almıştık. O gün bugün İstanbul'da köprü trafikleri rahatladı. Asya'dan Avrupa'ya birkaç dakikada geçerek konforlu bir seyahat yapıyor İstanbullular.Cuma günü enerji sektörüne katkı sağlayacak Tire ve İzmir'de tarım sektörüne yarayacak projelerin açılışını yaptık. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak hayati bir yerdeyiz. Havaalanından indik tünelin Kastamonu girişi ile buradaki çıkışı 3 dakika ama 110 kilometre ile. 70 ile gitmek lazım. 5 dakika olur. Siz kurallara uyun. Yolların kralı olmaz, yolların kralı olur. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye nereden nereye geldi.Türkiye'yi 3'e katladık. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. 80 yılda yapılmış... Geçtiğimiz 14 yılda ise Ak Parti iktidarı ile 25 bin 197 kilometreye çıkardı. 3 kattan daha fazla. 18 bin 500 kilometre.Sıcak asfaltlı yol miktarı 2 bin 687 kilometre. 21 bin 350 kilometre yola çıkardık. 10 kattan fazla artış yaptık.Tünel 80 yılda 50 kilometre tünel yapmış Türkiye. Bolu Tüneli 17 yıl, 3 bin kilometre. Biz geldik o tüneli de bitirdik. 50 kilometre tünel yapan Türkiye'den 14 yılda 346 kilometre tünel yapan Türkiye'ye geldik. Kaç kat, 7 kat. Sadece bu sene 1.000 kilometre bölünmüş yol yaptık. 82 kilometre tünel bitirdik. Türkiye nereden nereye geldi...İş bilenin kılıç kuşananın. Durmak yok yola devam. Tüm bunlar 79 milyon milletimizin duası ile oldu. Sizin desteğinizle oldu. Siz güç destek vermesiniz nasıl yapacağız. 1946'dan 2016'ya kadar bu ülkede 47 hükümet değişmiş. Normal şartlarda 17 olması lazım. Niye? Güçlü siyasi irade olmayınca işler geriye gidiyor. Kazanımlarımızı kaybediyoruz. 60 darbesi, 71 muhtırası, 28 Şubat bizim kazanımlarımızı hep geri götürdü.Ak Parti zamanında 3 darbe girişimi oldu. Darbeciler milletin karşısında şapka çıkardı. Darbecilere darbe yaptınız. Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. Ilgaz Tüneli en büyük şahittir. Bu ülkeye sevdalı olan, her türlü kumpasa darbe girişimine engellere karşı koyan bir Cumhurbaşkanımız var, Recep Tayyip Erdoğan var.Çok değerli konuklar ülkemize kazandırdığımız her eser Türkiye'nin geleceği milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırımdır. Milletin huzurundan bizi asla kimse geri döndüremez. Onlar ayırmaya bölmeye çalıştıkça biz beraber Türkiye olduk. Hiç kimse aziz milletimizi bölemeyecek. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuzda kararlılıkla devam edeceğiz.Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de geleceğimizin sembolü olan en güzel eser oldu. 700 milyonu aşan bu proje ile Çankırı Kastamonu, Ankara'ya komşu oluyor. Çankırı Kastamonu arası düşecek. Zorluklar bugün itibariyle tarihe kavuşuyor. 40 dakikalık mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. 2 tünel var biri gidiş biri geliş. Toplam 11 kilometre. Kastamonu Çankırı arası mesafe de zaman da kısalıyor. Yolları da dahil ettiğimizde 20 kilometrelik bir uzunluğu var. 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin zamandan tasarruf sağlayacağız. Memleketin ekonomisine yılda 40 trilyon katkı sağlayacağız.Bu tünel hayat kurtaracak. İç Anadolu'yu Batı ve Orta Karadeniz'e bağlıyoruz. Sadece Kastamonu değil, Karadeniz'e hizmet ediyor. Vurur yüze ifadesi sizi seviyoruz bitanesi. Ankara'ya limanına da transit bağlanmış olacak. Nakliyeci kardeşlerimiz dört gözle bekliyordu. Araçlarımızın Ilgaz dağından yolda kalma ihtimali kalktı. Laf aramızda ben kaldım yolda. Sıkıntısını bilirim. Kastamonu'dan Çankırı'ya dünürümüze kız istemeye gitmiştik. Yukarıya tırmanırken orada kaldık ve kararı verdik bu tünel yapılmalı. Başa gelince daha iyi anlaşılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilgaz Tüneli açılışına İstanbul'dan bağlandı.Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi bir süreyle bu dağı geçebilecektir. Bu projenin her aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 718 milyon lira yatırım bedeli olan bu eser son aylarda adeta seriye bağladığımız büyük proje eserlerimizin son halkasıdır.Size bir müjde vereceğim. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ile birlikte 8 ülkeyi orta gelir kılasmanından "Yüksek ve Sürdürülebilir Büyüyen" ülkeler klasmanına aldı.OECD, Türkiye ve bazı orta gelirli ülkelerin, şu anda yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini söyledi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmiş ülkelerdeki düşük büyüme ile gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme nedeniyle ülkelerin gelir sınıfında değişiklik olduğunu belirtti.OECD, "2015'in orta gelirli ülkeleri Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye şu anda yüksek gelirli ülkeler" değerlendirmesinde bulundu.