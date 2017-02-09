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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendimi suçlu hissediyorum ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur" dedi.Tiyatro ödülü verilen Kenan Işık'la ilgili de konuşan Erdoğan, "Kendimi biraz suçlu hissediyorum.Kendisini ziyaret edemediğimden dolayı Kendisini evinde inşallah ziyaret edeceğim" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendimi suçlu hissediyorum ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur" dedi.Tiyatro ödülü verilen Kenan Işık'la ilgili de konuşan Erdoğan, "Kendimi biraz suçlu hissediyorum.Kendisini ziyaret edemediğimden dolayı Kendisini evinde inşallah ziyaret edeceğim" dedi

09 Şubat 2017 Perşembe 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendimi suçlu hissediyorum ama...
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.  Ödül alan isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Musiki dalında Nesrin Sipahi. Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak, tiyatro alanında Kenan Işık, edebiyatta Mehmet Doğan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e ödül verildi.  Tiyatro ödülü verilen Kenan Işıkla ilgili de konuşan Erdoğan,  "Tiyatro dalında, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi devam eden Kenan Işık beyfendiye ödül verildi. Kendimi biraz da suçlu hissediyorum, kendisini ziyaret edemediğimden dolayı. İnşallah kendisini evinde ziyaret edeceğim" dedi.  

Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: 

Bizim medeniyetimizde kültür ve sanat beşerin yaradıcının her eserinde müsaade ettiği güzellikleri ortaya koymasının vasıtasıdır. Bilgiyi irfana ulaştırmadıkça hiçbir şeyi yerli yerine oturtamayız. Doğuştan gelen yetenek sizi kabiliyetli kılabilir. Bunu yönlendirmeyi bilemezseniz, insanlık ve toplum için kalıcı eserler ortaya koyamazsınız.

Sanatla insanların dünyasında açılan pencereler bize yeni dünya açarken geçmişten geleceğe bir bağ da kurar. Bize düşen ortak mirasa en büyük katkıyı yapmaktır. Teknolojiyi üreten onun vasıtasıyla kültür ve sanata da hakim olur. Medeniyet tek taraflı ve tek yönlü değildir. Her alanda değer üretmezseniz, iddia ortaya koymazsanız hedeflediğiniz gelişmeyi gösteremezsiniz. 

"SANATI İHMAL EDERSENİZ HEDEFİNİZE ULAŞAMAZSINIZ"

Ülkemizin sıkıntısı birkaç asırdır diğer medeniyetlerle iletişimini tek taraflı yapmasıdır. Kendimiz birşey üretmedik. Bugün bölgesinde ve dünyada yeniden iddia sahibi olan bir ülke toplum haline gelme mücadelesi verirken bu ilişkiyi yeniden kurmak zorundayız. Güvenlik önemli ama sanatı ihmal ederseniz hedefinize ulaşamazsınız. Kültür ve sanata da özel önem veriyoruz.

"ONUN İÇİN MİLLİ SEFERBERLİK DİYORUM"

Bir yandan geleneksel sanatlarımıza sahip çıkma, bunları daha ileri taşıma konusunda seferberlik ruhuyla çalışmamız lazım. Onun için milli seferberlik diyorum. Yoksa eline silahı al sokağa çık... Bunu kastetmedim.

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