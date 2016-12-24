Cumhurbaşkanı Erdoğan FETO için ilk kez bu tabiri kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan,"3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar" dedi

İŞTE konuşmasından satır başları:

Buraya farklı bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nın buraya S¸ehit Erol Olc¸ok kardeşimizin ismini vermesini vefa örneği olarak görüyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin herbiri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur.

Cenaze namazlarına katıldığım şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Milletin talebini parlamentonun yerine getirmesi gerekir. Parlamentodan karar çıkarsa onaylarım. Bu konu devletin insiyatifinde değildir. Dünyanın 3'te 2'sinde hala idam var. Onlar yapınca oluyor. Devletin katili affetme hakkı yoktur. O hak sadece ailesine aittir. Bize düşen şehitlerimizin aziz hatırlarını yaşatmaktır.Dimdik durmalıyız.

15 Temmuz darbelerin eskisi gibi kolay yapılamayacağını bize göstermiştir. 3-5 kurşun sıkınca milletin kaçacağını sanan FETÖŞ'ler o gece böyle olmadığını anladı. İki de bir çıkıp darbe olacak diye tarih veriyorlar Darbe yapasnız ne olacak? Gideceğiniz yer toprak.

Bunlar ihanet çetesi. Bu işin sandıkları kadar ucuz olmadığını görüyorlar. Bu toprak kuru toprak değil. Şehitler verdik. Kahramanlarımızla her gün yeniden vatanlaştırıyoruz. El Bab'da ne işimiz olduğunu soranlar hala meselenin ne olduğunu anlayamamışlar. Kilis'te Gaziantep'te kardeşlerimiz şehit olduğunda siz demediniz mi 'Devlet nerede'. Hatta utanmadan sıkılmadan Gaziantep'e gidip bunlar bizim partililerimiz dedi. Ben gittim baktım alakası yok. O olaydan sonra artık durmak yok dedik. Artık Celabrus'a gireceğiz dedik. ÖSO ile yola devam ettik.

Birileri TV'de utanmadan sıkılmadan ÖSO terör örgütüdür diyor. Onlar ılımlı muhalifleri ta kendisidir. Terör örgütü ile alakası yoktur. Onlar topraklarını koruyorlar. Onları biz eğittik. Bu kadar açık konuşuyorum. Hep ne dedim. Terörden arındırılmış güvenli bölge yapmamız lazım. İran, Rusya, Amerika'ya söyledim. Bu TV'dekiler ne konuşuyorlar, kulağı var duymaz, dili var konuşmaz. Biz terörden arındırılmış bir güvenli bir bölge ilan edeceğiz. Biz yeniden bir devlet kurulmasına müsade etmeyeceğiz. Bu böyle biline. Kilis, Antep, Urfa'yı tehdit edemez. Tehditlerden arındırılmış uçuşa yasak bölge. 20 Ocak sonrası Amerika'da yeni Başkan başa geçiyor. Onlarla da konuşacağız. Halep'ten 45 bin kardeşimizi kurtardık. Onları biliyorsunuz aldık. Gerekirse kendi topraklarımıza çekebiliriz. İdlib'de yemekleri kıyafetleri her şeyi var.

İzmir Kiraz'dan Putin'le konuştuk. Bizlere teşekkürü oldu. Sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik bu süreci bu şekilde bitiremezdik. Sırada Münbiç var, Amerika ile el ele verirsek Rakka var. Dünyadan bize ne diyenlere sesleniyorum. Bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Geldiğiniz yere dönün aksi halde. Biz milletimizin ve devletimizin bekası meselesini konuşuyoruz. Birileri utanmadan ' Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Alakası yoktur. ÖSO tam bir direniş hareketidir.

Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksiniz.Genelkurmay Başkanı bölgede harekatı yönetiyor.Sırada Münbiç var. Yeni dönemde ABD ile anlaşabilirsek Rakka var. El Bab dört bir yanından kuşatıldı. İşimiz bitti, bitiyor. konuşmasından satır başları:Buraya farklı bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nın buraya S¸ehit Erol Olc¸ok kardeşimizin ismini vermesini vefa örneği olarak görüyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin herbiri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur.Cenaze namazlarına katıldığım şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yıllar birlikte çalıştığım ülkemiizn en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım biriydi. Vefatı da hayatı gibi sıradışı oldu. Darbe gecesi ilk çıkan grupta yer alan darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız ilk şehit olanlar arasında yer almıştır. Ama kalleşçe.Milletin talebini parlamentonun yerine getirmesi gerekir. Parlamentodan karar çıkarsa onaylarım. Bu konu devletin insiyatifinde değildir. Dünyanın 3'te 2'sinde hala idam var. Onlar yapınca oluyor. Devletin katili affetme hakkı yoktur. O hak sadece ailesine aittir. Bize düşen şehitlerimizin aziz hatırlarını yaşatmaktır.Dimdik durmalıyız.15 Temmuz darbelerin eskisi gibi kolay yapılamayacağını bize göstermiştir. 3-5 kurşun sıkınca milletin kaçacağını sanan FETÖŞ'ler o gece böyle olmadığını anladı. İki de bir çıkıp darbe olacak diye tarih veriyorlar Darbe yapasnız ne olacak? Gideceğiniz yer toprak.Bunlar ihanet çetesi. Bu işin sandıkları kadar ucuz olmadığını görüyorlar. Bu toprak kuru toprak değil. Şehitler verdik. Kahramanlarımızla her gün yeniden vatanlaştırıyoruz. El Bab'da ne işimiz olduğunu soranlar hala meselenin ne olduğunu anlayamamışlar. Kilis'te Gaziantep'te kardeşlerimiz şehit olduğunda siz demediniz mi 'Devlet nerede'. Hatta utanmadan sıkılmadan Gaziantep'e gidip bunlar bizim partililerimiz dedi. Ben gittim baktım alakası yok. O olaydan sonra artık durmak yok dedik. Artık Celabrus'a gireceğiz dedik. ÖSO ile yola devam ettik.Birileri TV'de utanmadan sıkılmadan ÖSO terör örgütüdür diyor. Onlar ılımlı muhalifleri ta kendisidir. Terör örgütü ile alakası yoktur. Onlar topraklarını koruyorlar. Onları biz eğittik. Bu kadar açık konuşuyorum. Hep ne dedim. Terörden arındırılmış güvenli bölge yapmamız lazım. İran, Rusya, Amerika'ya söyledim. Bu TV'dekiler ne konuşuyorlar, kulağı var duymaz, dili var konuşmaz. Biz terörden arındırılmış bir güvenli bir bölge ilan edeceğiz. Biz yeniden bir devlet kurulmasına müsade etmeyeceğiz. Bu böyle biline. Kilis, Antep, Urfa'yı tehdit edemez. Tehditlerden arındırılmış uçuşa yasak bölge. 20 Ocak sonrası Amerika'da yeni Başkan başa geçiyor. Onlarla da konuşacağız. Halep'ten 45 bin kardeşimizi kurtardık. Onları biliyorsunuz aldık. Gerekirse kendi topraklarımıza çekebiliriz. İdlib'de yemekleri kıyafetleri her şeyi var.İzmir Kiraz'dan Putin'le konuştuk. Bizlere teşekkürü oldu. Sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik bu süreci bu şekilde bitiremezdik. Sırada Münbiç var, Amerika ile el ele verirsek Rakka var. Dünyadan bize ne diyenlere sesleniyorum. Bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Geldiğiniz yere dönün aksi halde. Biz milletimizin ve devletimizin bekası meselesini konuşuyoruz. Birileri utanmadan ' Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Alakası yoktur. ÖSO tam bir direniş hareketidir.Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksiniz.Genelkurmay Başkanı bölgede harekatı yönetiyor.Sırada Münbiç var. Yeni dönemde ABD ile anlaşabilirsek Rakka var. El Bab dört bir yanından kuşatıldı. İşimiz bitti, bitiyor.

