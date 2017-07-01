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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Erdoğan, "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Erdoğan, "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 7033 sayılı  "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile  104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7033 sayılı Sanayinin  Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u yayımlanmak üzere Başbakanlığa  gönderdi.

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Recep Tayyip ErdoğanKanun Ve Kanun Hükmünde Kararname
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