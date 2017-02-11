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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi Sempozyumu'nda konuşuyor. Erdoğan katılımcılara "bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Seçilme yaşı 18 olunca hava arttı" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi Sempozyumu'nda konuşuyor. Erdoğan katılımcılara "bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Seçilme yaşı 18 olunca hava arttı" dedi

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
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ERDOĞAN bu sisteme 'evet' diyenler olarak bu sistemi 81 ilde tek tek anlatmalıyız. Tek millet için "evet" tek vatan için "evet". İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Buna karşı çıkanlar bu sisteme 'hayır' diyenlerin de bu işin ruhunu öğrenince 'evet' diyeceklerini biliyorum


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar

Sadece cumhurbaşkalığı ve başkanlık sistemlerinde monarşi yoktur.

Çanakkale'den aldığımız ilhma ve güçle Kurtuluş savaşımızda verdik. İstiklal harbimizin başarıya ulaşmamaızın ardından Cumhuriyetimiz kuruldu.

Önce tek partili sonra çok partili hükümet sistemiyle hükümetimiz buralara geldi.

Cumhuriyet dönemi de kendi içinde yekpare değildir.

Gazi Mustafa Kemal ile İnönü dönemi arasında da çok fark vardır.

Cumhuriyetimizin geçmişi 93 yıl iken şu anda 65. Hükümet iş başındadır. hale bakın. Bir başka değişle ülkemizde hükümetlerimizin ömrü 16 ay bile değildir.

Benzer şartlarda büyüme yarışına girdiği ülkelerden geri kalmıştır. İşte biz bunu şimdi temelden düzeltiyoruz.

Milletimizden aldığımız güçle sorunları aşmamız temelde yatan çarpıklıkları kaldırmıyor.

Cumhurbaşkanlığı sistmei bir günde bir yılda ortaya çıkmadı. Gerisinde düşündürücü bir arka plan var.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük güvencesi gerçek anlamda demokratik olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne rejimle ne tek adamlıkla ne de şahsilikle bir ilgisi yoktur.

ERDOĞAN'DAN SONRA NE OLACAK?

Sisteme karşı çıkanların özellikle güvensizliği cumhurbaşkanlığı seçilecek kimseye değil, millete karşıdır. Bu gerçeği ifade edemediklerinden olsa gerek şahıslar üzerinden ürettikleri yalanla kafa bulandırmaya çalışıyorlar. İşleri güçleri Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan fani ya... Benim 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi var mı? Biz burada sistem mücadelesi veriyoruz.

Erdoğan'dan sonra ne olacak. Tabiki millet ne derse o olacak Allah ne derse olacak.

BU SİSTEME "HAYIR" DİYENLER

Erdoğan bu sisteme 'evet' diyenler olarak bu sistemi 81 ilde tek tek anlatmalıyız. Tek millet için "evet" tek vatan için "evet". İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Buna karşı çıkanlarda bu işin ruhunu öğrenince 'evet' diyeceklerini biliyorum

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanlığı Sistemi
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