Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye tepki

İŞTE konuşmasından satır başları:

Denizli bağımsızlığın, hürriyetin kimliğini iyi bilir. Denizli halkı terörle mücadelede yiğitliğini ortaya koymuştur. Denizli'nin 16 şehidi var. Buradan şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercih yapacaktır. Bir parti tek başına iktidar olamıyorsa koalisyonlar kuruluyordu. Nerelerde kuruluyordu, otellerde. 1970'li yıllarda hükümetlerin ömrü, 9 aydı. 1990'lı yıllarda 14 aydı.

Rahmetli Menderes geldi, Menderes'ten sonra istikrar geldi. Genç ve dinamik bir parlamentonun nasıl olacağını 16 Nisan'da göstermeye hazır mıyız?

15 senedir Türkiye nasıl kalkınıyor? Çünkü koalisyon kalmadı.

Şu anda üniversitesi olamayan il yok. Üniversitelerdeki öğrencileri dilenci durumuna düşürüyorlardı. Artık ciddi burslar veriyoruz. Bazı gençler ille de burs diyor. Burs burs, kredi kredi. Krediyi iş bulunca faizsiz ödüyorsun.

Derdimiz insan, her şey insan için. Her şey Türkiye için. Eskiden kitap bulamazdık, şimdi sıraların üstünde. Mili bütçeden en fazla payı milli eğitime verdik. Yeni bir döneme girdik. Sağlıkta da adımalr attık. Yeni hastaneler kuruyoruz. Şehir hastaneleri açıyoruz. Bugün Sayın Başbakan Isparta'da şehir hastanesini açıyor.

16 Nisan ne getirecek, üretimi süratle kalkınmayı getirecek. 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Bakınız Daily Sabah'ın AP'ye girmesini yasakladılar. Hani sizde basın özgürlüğü vardı? Hesabını vereceksiniz. Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece Tayyip Erdoğan sizlere faşist de diyecek Nazi de.

Bizim camilerimizin camları, çerçeveleri indiriliyor mu? Buınları takip ediyor musunuz?

Bu 'hayır'cılar var bir garip. Herkes oyunda serbesttir ama bunlar bir garip. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 'hayır' dediler. Şimdi bu köprüler şakır şakır hizmeti veriyor, kendileri de geçiyor. Bunlar hayır dediklerini niye bilmiyorlar, şimdi de farkında değiller. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık, 2023'te açılışını yapacağız. Türkiye yapar.

Marmaray'ın temelini attığımızda da 'hayır' dediler. 3 yıl oldu. 3 yılda Marmaray'ı geçenlerin sayısı 200 milyonu aştı.

Kimler hayır diyor bu önemli. Kandil'deki PKK terör örgütünün başındaki 'hayır' diyor. İmralı'daki 'hayır' diyor. Pensilvanya'daki FETÖ'cü 'hayır' diyor. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bizim ne içeride, ne dışarıda kavga etmek, aramızı bozmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim memleketimize dair sorumluluğumuz var. Biz bu milletin, yurtdışındaki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin bütünlüğüne halel gelirse o zaman kıyamet hepimiz için kopmuş demektir.

Bu sistemin işleyişi konusunda en büyük güvence millettir. Cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz edenlerin esas itirazı milletin kendilerini tercih etmeyeceklerini bilmesidir. O yüzden başka yerlere çekmeye çalışıyorlar.

Terörü Allah'ın izniyle bitireceğiz. Onlara yaşam hakkı tanımayacağız.

İdam cezası gelirse onaylarım, biz Avrupa Birliği ne der diye bakmayız. Mili bir başkanlıktan bahsediyoruz

Unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez. Bunlar helikopterlerle, tanklarla saldırıyorlardı ama bizim gencimiz bizim hanım kardeşlerimiz hiçbiri tereddüt etmedi.

AB'ye Türkiye'yi almıyorlar neden biliyor musunuz Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Ben bunları söyleyince rahatsız oluyorlar, tehdit ediyor diyorlar. Bunu neresi tehdit. Bir Türk atasözü der ki 'dost acı söyler'

Biz onları dost görüyorduk gerçekleri söylüyorduk. Türk arkadan hançerlemez, kuyu kazmaz. Avrupalılar merak etmesinler biz ne düşünüyorsak yaparız, arkadan iş yapmayız.

16 Nisan'da oylanacak 18 maddeyle ilgili 180 tane yalan uydurdular. Sorumluluk dedim mi hemen sıyrılıyorlar. Bunun için ter döküp, mücadele edeceksin, gerektiğinde bedel ödeyeceksin.