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Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatızlandı

Bayram namazı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Erdoğan cami çıkışı açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım." dedi. Erdoğan, "Bugünkü programa devam edeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatızlandı

Bayram namazı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Erdoğan cami çıkışı açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım." dedi. Erdoğan, "Bugünkü programa devam edeceğiz" dedi

25 Haziran 2017 Pazar 08:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatızlandı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camisi'nde kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Bu rahatsızlık sonrası ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Müdahale sonrası camiden yürüyerek çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ilk açıklamada "Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Ve programımıza Haliç Kongre merkezinde özellikle parti tabanımızla yapacağımız bayramlaşma töreniyle devam edeceğiz. 

 Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok çok önemli. İnşallah dünya barışı, İslam dünyasının dini bayram olarak çok çok önemsediği bu bayramımız, inşallah bir milat olacaktır. Temennimiz, duamız, bununla birlikte alem-i İslam'da yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun istiyoruz. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var. Temenni ediyorum ki bunlar, Ramazan Bayramı ile birlikte çok daha farklı bir uyanışa vesile olacaktır

KATAR YANITI

"Bir defa konuyla ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını, Türkiye olarak biz hem takdir ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz. Burada adeta bir devletin egemenlik haklarına saldırı söz konusu ve bir devletin kendi tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu. Böyle bir şeye kalkıp da onların diliyle bakmak, yaklaşmak bana göre çok çok yanlış. Hele hele Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliği yapmış olduğu Katar'la attığı bu adıma müdahil olmak çok çok çirkin bir yaklaşım."

TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIK

"Katar'a yapılan bu yaklaşım, bizim Suudi Arabistan'a da teklifimizdir. Eğer Katar'a bu teklifimiz onlarla yaptığımız bu anlaşma noktasında Suudi Arabistan da kendisinde bir üs kurmamızı isterse, Suudi Arabistan'da da buna yönelik bir adım atabiliriz. Bu teklifi ben Kral'ın kendisine de yaptım. 'Bunu bir değerlendirelim' dediler. O günden bugüne böyle bir dönüş de söz konusu olmadı. Şu anda bu dönüş söz konusu olmadığı halde, Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek bir defa Türkiye'ye karşı da bir saygısızlıktır. Biz herhangi bir ülke ile savunma işbirliği anlaşmasını yaparken, birilerinden izin mi alacağız. Kusura bakmasınlar, Türkiye öyle sıradan bir ülke, sıradan bir devlet değil. Onun için askerini çekmesi gibi bir yaklaşımı Türkiye'den istemek, bu da Türkiye'ye bir saygısızlıktır."

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Son Güncelleme: 25.06.2017 08:19
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
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