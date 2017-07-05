Cumhurbaşkanı'dan sert tepki! Almanya intihar ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın gideceği Almanya'ya son mesajını haftalık Die Zeit medya organına konuşarak verdi.

Erdoğan, Türklere hitap etmesine izin verilmemesi halinde Almanya'nın intihar edeceğini söyledi.

Berlin yönetiminin FETÖ'cüleri iade etmesini isteyen Cumhurbaşkanı, aksi halde Almanya'nın teröristleri koruyan bir ülke olarak görüneceğini belirtti.

'Merkel'le bir problemim yok'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir problemi olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı, Berlin ve Ankara'nın birbirine ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

Merkel ve Erdoğan, yarın bir araya geliyor. Merkel'in sözcüsü randevunun saatiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok cuntacı askere kucak açmasıyla başlayan krizde son olarak Berlin yönetimi İncirlik'ten çekilmek zorunda kalmıştı.

Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkede miting yapmaması için çaba gösteriyor.