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Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Fırat Kalkanı" operasyonu hakkında "El Bab 4 dört bir yandan kuşatıldı. En önemli nokta bir kaç gün önce alındı. Hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra süreç lehte gelişmeye başladı. DEAŞ güçleri terketme aşamasında. Bundan sonrası an meselesi. Planlar yürüyor" dedi

Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Fırat Kalkanı" operasyonu hakkında "El Bab 4 dört bir yandan kuşatıldı. En önemli nokta bir kaç gün önce alındı. Hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra süreç lehte gelişmeye başladı. DEAŞ güçleri terketme aşamasında. Bundan sonrası an meselesi. Planlar yürüyor" dedi

12 Şubat 2017 Pazar 13:50
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Bahreyn'e ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapıyor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"İki ülke arasında devlet başkanları düzeyinde 7 aradan sonra düzenlenen bu ziyaretle yeni bir dinamizm kazandı. Bu ilişkileri daha da ilerletmek istiyoruz. Altyapı, üst yapı, savunma sanayine yönelik birçok konu ele alınacak. Ticaret hacmimizi daha yukarıya taşımayı istiyoruz. Ülke olarak son 14 yılda el ettiğimiz imkan ve kabiliyetleri paylaşacağız. Türkiye ile Körfez İşbirliği arasında yüksek düzeyli diyalog bulunuyor. Ekim ayında Riyad'da gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısı kritik bir adım oldu. Dışişleri bakanları toplantısı Bahreyn dönem başkanlığında ülkemizde gerçekleşecektir. Bahreyn ziyaretimiz konsey ile işbirliğimizin güçlendirilmesi bakımından önemli olacaktır. 

Bahreyn'in ardından Suudi arabistan'a geçeceğiz. Çok yakın ve samimi bir işbirliği tesis ettik. Birçok alanlarda münasebetleri derinleştirirken başta Suriye olmak üzere eşgüdüme sahip olduk. Kral Salman'ın ziyareti kırılma noktası oldu. Kurulan konsey ilişkilerimizi yeni bir boyuta taşımıştır. 

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Anahtar Kelimeler:
BahreynAtatürk Havalimanı
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