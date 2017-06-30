Cübbeli’nin avukatı FETÖ'den aranıyor...

KARAGÜMRÜK Çetesi soruşturmasından 2011 yılında tutuklanan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’yü o dönem savunan avukatı Fatih Oğuz’un FETÖ’cü olduğu iddia ediliyor.FETÖ’den tutuklanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un oğlu olan avukat Fatih Oğuz yurtdışına kaçtı.FETÖ/PDY’nin kendisine kumpas kurduğu soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Ahmet Mahmut Ünlü, Oğuz’un telefonuna ByLock uygulamasını, 15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’ün, “Benimle görüşeceksen bu program üzerinden görüşelim” diyerek yüklediğini Oğuz’un kendisine anlattığını belirtti Ünlü ayrıca, daha sonra Adil Öksüz olduğunu öğrendiği kişinin kendisini cezaevinde ziyarete geldiğini de ifadesinde anlattı.