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"Cübbeli Ahmet"e "satranç"tan takipsizlik

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında satrançla ilgili sözleri üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

"Cübbeli Ahmet"e "satranç"tan takipsizlik

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında satrançla ilgili sözleri üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

21 Nisan 2017 Cuma 12:38
"Cübbeli Ahmet"e "satranç"tan takipsizlik
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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararında, müşteki  Mücahit Bayraktar'ın şikayet dilekçesinde, "Ünlü'nün 1 Ocak'ta sosyal medyada yer  alan bir videosunda 'Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa  ateş tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı,  oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir, satranç lanetlenmiştir.  Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir.' sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa  tahrik ettiğini" savunduğu belirtildi.
Kararda, Ünlü'nün savunmasında, "Tavla ve satrancın caiz olmadığına,  haram olduğuna dair görüşlerini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'İslam ve  Toplum' isimli ilmihalin 119-120 ve 121. sayfalarını dikkate alarak dile  getirdiğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığını, bu ifadelerin suç  olduğunu düşünmediğini" ifade ettiği aktarıldı. 
Takipsizlik kararında "Dosya içeriği ve mevcut deliller bir bütün  olarak değerlendirildiğinde, şikayete konu paylaşımda halkı kin ve düşmanlığa  alenen tahrik etme suçunun işlenmediği, şüphelinin sosyal medyada yaptığı  paylaşımın ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bu  nedenle Ünlü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cübbeli AhmetKamuoyuAhmet Mahmut Ünlü
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