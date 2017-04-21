"Cübbeli Ahmet"e "satranç"tan takipsizlik

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararında, müşteki Mücahit Bayraktar'ın şikayet dilekçesinde, "Ünlü'nün 1 Ocak'ta sosyal medyada yer alan bir videosunda 'Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateş tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı, oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir, satranç lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir.' sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini" savunduğu belirtildi.

Kararda, Ünlü'nün savunmasında, "Tavla ve satrancın caiz olmadığına, haram olduğuna dair görüşlerini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'İslam ve Toplum' isimli ilmihalin 119-120 ve 121. sayfalarını dikkate alarak dile getirdiğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığını, bu ifadelerin suç olduğunu düşünmediğini" ifade ettiği aktarıldı.

Takipsizlik kararında "Dosya içeriği ve mevcut deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şikayete konu paylaşımda halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunun işlenmediği, şüphelinin sosyal medyada yaptığı paylaşımın ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Ünlü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." denildi.