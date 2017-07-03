Çöpten çıkan kesik at kellesi ortaya çıkardı... Lokantaya ağır fatura

OLAY, geçtiğimiz ay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi.Kesik at kellerinin bulunması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Ekipler, il genelindeki tüm kasap ve lokantalar ile yemekhanelerden et numunesi aldı. Yapılan inceleme sonucu 2’nci Çevreyolu üzerinde bulunan A.Ü.’ye ait olan M.Ç. adlı lokantada at eti tespit edildi. Ekipler, işyerine 16 bin lira idari para cezası kesti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kısa süre içinde tek tırnak eti tespit edilen işyerlerinin açık kimliklerini yayınlayacağı bildirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.