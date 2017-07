Çöpten çıkan kesik at kellesi ortaya çıkardı... Lokantaya ağır fatura

OLAY, geçtiğimiz ay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi.Kesik at kellerinin bulunması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Ekipler, il genelindeki tüm kasap ve lokantalar ile yemekhanelerden et numunesi aldı. Yapılan inceleme sonucu 2’nci Çevreyolu üzerinde bulunan A.Ü.’ye ait olan M.Ç. adlı lokantada at eti tespit edildi. Ekipler, işyerine 16 bin lira idari para cezası kesti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kısa süre içinde tek tırnak eti tespit edilen işyerlerinin açık kimliklerini yayınlayacağı bildirildi.