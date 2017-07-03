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Çöpten çıkan kesik at kellesi ortaya çıkardı... Lokantaya ağır fatura

Adıyaman’da çöp konteynerinde bulunan tek tırnak etinin kullanıldığı saptanan lokantaya 16 bin lira para cezası kesildi

Çöpten çıkan kesik at kellesi ortaya çıkardı... Lokantaya ağır fatura

Adıyaman’da çöp konteynerinde bulunan tek tırnak etinin kullanıldığı saptanan lokantaya 16 bin lira para cezası kesildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:38
Çöpten çıkan kesik at kellesi ortaya çıkardı... Lokantaya ağır fatura
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OLAY, geçtiğimiz ay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi.Kesik at kellerinin bulunması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Ekipler, il genelindeki tüm kasap ve lokantalar ile yemekhanelerden et numunesi aldı. Yapılan inceleme sonucu 2’nci Çevreyolu üzerinde bulunan A.Ü.’ye ait olan M.Ç. adlı lokantada at eti tespit edildi. Ekipler, işyerine 16 bin lira idari para cezası kesti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kısa süre içinde tek tırnak eti tespit edilen işyerlerinin açık kimliklerini yayınlayacağı bildirildi.

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