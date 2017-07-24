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Çöpe bırakılan bebeğe hemşireler annelik yapıyor

Adana'da doğduktan hemen sonra bir kadın çantasına konularak çöpe bırakılan bebeğin tedavisi sürüyor. "Hayat" ismi verilen bebeğe servisteki hemşireler annelik yapıyor

Çöpe bırakılan bebeğe hemşireler annelik yapıyor

Adana'da doğduktan hemen sonra bir kadın çantasına konularak çöpe bırakılan bebeğin tedavisi sürüyor. "Hayat" ismi verilen bebeğe servisteki hemşireler annelik yapıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:02
Çöpe bırakılan bebeğe hemşireler annelik yapıyor
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21 Temmuz Cuma günü Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi 20020. Sokak'ta göbek bağı bile kesilmemiş yeni doğan kız bebek, kadın çantası içerisinde çöpün yanına bırakıldı. Turushan Çokseyrek (29) adlı kişi, sokakta yürürken çöpün yanındaki çantadan ağlama sesleri duydu. Bunun üzerine çantayı açan Çokseyrek, çantada bebek olduğunu görünce çantayla birlikte bebeği Hürriyet Polis Merkezine götürdü. Yeni doğmuş kız bebek, polis merkezine gelen sağlık ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin ailesi bulunamadı.
Hemşireler 'Hayat' adını verdi

Yenidoğan bölümünde çalışan hemşireler bebeğe kendi çocuklarıymış gibi bakıyor. 3 saatte bir biberonla bebeğe süt veren hemşireler onu kucağına alıp anne şefkatini arattırmıyor.
10 yıllık hemşire Nazife Akpınar da bu hemşirelerden biri. Hayat bebeği 3 saate bir beslediklerini belirten Akpınar, "Şu an için bebekte bir sıkıntı görünmüyor. Bebeğin bu halde olmasından dolayı kadın olduğum için kendimi kötü hissediyorum, böyle bir durumda olmak istemezdim. İnşallah kaderi bahtı güzel olur iyi insanlarla karşılaşır. Anne gibi bakıyoruz ona. Bebeğe Hayat ismini verdik doktorlarımızla beraber. Hayat bulsun inşallah kaderi güzel olsun diye" dedi.
"Bulunmazsa ölebilirdi"

Dr. Salim Reşitoğlu, Hayat bebeğin iki gün önce polisler tarafından, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini hatırlatarak, "Genel durumu iyiydi, biraz cildi soğuktu dışarıda kaldığı için. İlk muayenemizde göbeği yaştı yani kuru değildi o yüzden bebeğin yeni doğmuş olabileceğini düşündük. Doğar doğmaz bırakıldığını düşünüyoruz ilk gözlemimiz bu şekilde ve şu an için sağlıklı. Cildi yaz mevsimi olmasına rağmen bayağı soğuktu, bulunmasaydı Allah korusun kaybedebilirdik. Şu an için gayet sağlıklı ve beslenmesi de iyi hiçbir problemi yok. En kısa sürede yetkililere teslim edilebilir" diye konuştu.
Hayat bebek, ailesi bulunmazsa Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Sevgi Evleri'ne yerleştirilecek. 

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HayatAdana
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