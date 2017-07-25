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Çöp krizi !

Disk'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bir grubun, Şişli Belediyesi önündeki iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakma eylemi nedeniyle ilçede çöpler toplanmadı. Hızla biriken çöpler sıcağın da etkisiyle kötü koku ve vatandaşların tepkisine neden oldu

Çöp krizi !

Disk'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bir grubun, Şişli Belediyesi önündeki iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakma eylemi nedeniyle ilçede çöpler toplanmadı. Hızla biriken çöpler sıcağın da etkisiyle kötü koku ve vatandaşların tepkisine neden oldu

25 Temmuz 2017 Salı 15:44
Çöp krizi !
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BELEDİYE binası önünde toplanan işçiler, çeşitli pankartlar açarak sloganlar attı. İşçiler, bugün yapılacak ihaleye belediyeye bağlı firmanın alınmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.Genel-İş Sendikası Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, yaptığı açıklamada, yapılacak ihale sonrasında firma işçilerinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Belediye yönetiminin, şirketin ihaleye girebilmesi için gerekli ekonomik koşulları taşımadığını ileri sürdüğünü ifade eden Şengül, işçilerin çalışmaya devam etmek istediğini aktardı. Açıklamanın ardından, işçiler belediyenin önünde beklemeye devam etti. Bu arada, polis ekipleri de Şişli Belediyesi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bir TOMA da belediyenin önünde hazır bekletiliyor. Belediye Başkanı İnönü'nün açıklaması şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sendika temsilcilerinin işçileri yanlış yönlendirdiğini iddia ederek, şunları kaydetti: 

"Firma çalışanları, hiçbir şekilde hak kaybı yaşamayacak ve iş güvencesi ile çalışmaya devam edeceklerdir. 2014 yılında göreve geldiğim günden bugüne, işçi haklarını sonuna kadar koruyan ve onların lehine Türkiye'de eşi görülmemiş toplu sözleşmelere imza atmış bir belediye başkanı olarak, her zaman işçilerin yanındayım. 2014 yılından bu yana tüm çalışanların hakları günü gününe ödenmiş, hiçbir çalışanın alacağı olmadan son derece tatminkar oranlarda ücret artırımına giderek, işçi memnuniyeti sağlanmıştır." İnönü, herhangi bir grev kararı olmamasına rağmen, işçilerin bir bölümünün sendika tarafından işi bırakmaya zorlandığını öne sürerek, "İşçinin yanında olması gereken sendika temsilcilerinden en büyük beklentim, işçilere doğru ve eksiksiz bilgi aktararak, siyasi oyun ve manipülatif davranışlardan uzak olmalarıdır." ifadelerini kullandı. 

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GrevCopBelediyeŞişli
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