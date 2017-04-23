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Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde devam eden operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 işbirlikçi de yakalandı

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde devam eden operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 işbirlikçi de yakalandı

23 Nisan 2017 Pazar 18:09
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kulp ilçesi kuzeyinde 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00’den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli operasyonu devam etmektedir. Söz konusu operasyon kapsamında, Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrası mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sağlanan temas neticesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 4 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 120 adet fişek, 1 adet el telsizi, 4 adet sırt çantası, 1 adet ilk yardım çantası, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait tutamak, 200 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 12 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 23 ev ve eklentisinde Kulp Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiştir. 2 terörist işbirlikçisi yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış vaziyette 4 adet mayın/EYP düzeneği ile EYP yapımında kullanılan, 3 adet tüp, 30 kilogram amonyum nitrat, 6 adet pil bloğu ve 25 metre kablo tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

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Diyarbakır
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