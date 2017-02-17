Çoğunluğu öğrenci 300 kişi mahsur kaldı

ALINAN bilgiye göre, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gezi amaçlı Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden grup, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Araçlarında bekleyen vatandaşların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye, AFAD, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye, Karayolları ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.



AFAD İl Müdürü Mahmut Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan kayağa giden çoğunluğunu öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu 300 kişinin bölgede aniden başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldığını söyledi. AFAD koordinasyonunda bölgeye ekipleri yönlendirdiklerini belirten Söylemez, kapanan yolun iş makineleriyle açıldığı ve mahsur kalanların kontrollü bir şekilde bölgeden tahliye edilmeye başladığını ifade etti.



Mahmut Söylemez, bölgede çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.