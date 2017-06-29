Çoğulcu Toplum Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Çoğulcu Toplum Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 13 Mayıs 2013'te İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Çoğulcu Toplum Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi. AYM tarafından yapılan incelemede, Siyasi Partiler Kanunu gereğince, kuruluşundan itibaren iki yıl içinde ilk büyük kongresini toplamak zorunda olan partinin bunu yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirlendi.

Bu nedenle Çoğulcu Toplum Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.