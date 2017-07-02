Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 40°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!

Çocukların tehlikeli oyunu

Erzurum Horasan'da, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar Aras Nehri'nin suyunda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor

Çocukların tehlikeli oyunu

Erzurum Horasan'da, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar Aras Nehri'nin suyunda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor

02 Temmuz 2017 Pazar 10:11
Çocukların tehlikeli oyunu
banner404

HAVA sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği Erzurum Horasan’da yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar, Aras Nehri’nin akan suyuna girerek serinlemeye çalışıyor. Horasan ilçesi Fidanlık mevkiinde akan nehre giren çocuklar, adeta tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Tehlikenin farkında olmayan çocuklara çevredeki vatandaşlar da kayıtsız kalıyor. Saatlerce suda yüzen çocuklar bazen kendi aralarında şakalaşarak tehlikenin boyutunu daha da arttırırken, nehrin zeminindeki kuyular da çocuklar için tehlikeye neden oluyor. Havanın sıcak olması nedeniyle Aras Nehri'ne girdiklerini söyleyen çocuklar bir yandan soğuk suyun etkisiyle titrerken, diğer yandan da tehlikeli oyunlarına devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ErzurumHorasanAras NehriTehlikeli Oyun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik ve su kesintileri (İZSU) devam ediyor! Elektrik ve sular ne zaman gelecek?
Elektrik ve su kesintileri (İZSU) devam ediyor! Elektrik ve sular ne zaman gelecek?
Çitos Efe’ye nazar değdi
Çitos Efe’ye nazar değdi
Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals