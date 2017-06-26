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Çocukların attığı torpil okulu yakıyordu

Konya'da çocukların bir ilkokulun bodrum katına attığı iddia edilen 'torpil' adı verilen patlayıcının neden olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çocukların attığı torpil okulu yakıyordu

Konya'da çocukların bir ilkokulun bodrum katına attığı iddia edilen 'torpil' adı verilen patlayıcının neden olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:08
Çocukların attığı torpil okulu yakıyordu
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YANGIN, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesindeki İbrahim Yapıcı İlkokulunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, okulun bahçesinde oyun oynayan 5-6 kadar çocuk, daha çok ses çıkarmak için okulun bodrum katına torpil adı verilen patlayıcılar attı. Bir süre bodrum katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir makasıyla bodrum girişindeki kapının kilidini kıran itfaiye, içeriye girdikten sonra yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemede, bodrum katında bulunan plastik hortumların ve paspasların tutuştuğu öğrenildi. Polise bilgi veren çevredeki vatandaşlar, okulun bahçesinde oynayan çocukların oynadıkları torpilleri demir korkuluklarla kaplı penceredeki boşluktan bodrum katına attıklarını söylediği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TorpilKonya
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