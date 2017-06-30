Çocuklara fuhuş yaptıranlara rekor ceza

İSTANBUL 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 17. duruşmaya, tutuklu sanık Elif P. katıldı. Diğer tutuklu sanık Zülfükar A'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımının sağlandığı duruşmada diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

Tutuklu sanıklardan Elif P, iki buçuk yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben bir bayanım. Cinsel saldırı suçunu işlemem mümkün değil. Psikolojim bozuldu. Beraat ve tahliyemi isterim." dedi. Diğer tutuklu sanık Zülfükar A. ise, suçu işlediğine dair herhangi bir görüntü var ise mahkemeye sunulmasını talep ederek, beraatini istedi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada, bazı suçlar yönünden hapis cezası, bazı suçlar yönünden de beraate yönelik verdiği mütalaa doğrultusunda karar verilmesi, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.

REKOR CEZA

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zülfükar A'nın, mağdure-sanık Birgül V., mağdureler B.K, S.G, A.G ve K.M'ye karşı "çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek" suçundan, beşer yıldan 8 kez olmak üzere 40 yıl, mağdureler S.B, S.A ve K.A'ya karşı aynı suçtan üçer yıldan 3 kez olmak üzere 9 yıl, mağdure B.K'ye karşı, "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan 16 yıl ve mağdure A.K ile S.G'ye de "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 72 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Elif P'yi de, 8 mağdureye karşı "çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek" suçundan, beşer yıldan 40 yıl ve 3 mağdureye karşı aynı suçtan üçer yıldan 9 yıl olmak üzere toplam 49 yıl hapisle cezalandıran heyet, sanıklardan Erhan P'nin, 2 kişiye tehdit suçundan 1 yıl ve mağdure-sanık Birgül V'ye karşı, "fuhuş" suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İNDİRİM YAPILMADI

Sanıklar Halil İbrahim C. ve Yasemin E'nin birlikte hareketle mağdure-sanık Birgül V. ve diğer iki mağdureye karşı "fuhuş" suçunu işledikleri gerekçesiyle üçer yıldan 8 kez olmak üzere 24'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, mağdure- sanık Birgül V'nin da mağdure K.M’ye karşı "fuhuş" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıl hapsini uygun gördü.

Suçların işleniş şekli, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve sanıkların sosyal-içtimai durumunu göz önüne alarak hüküm kuran mahkeme heyeti, yine sanıkların geçmişleri, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarına göre herhangi bir indirim ya da erteleme yoluna gitmedi.

Tutuklu sanıklar Elif P. ve Zülfükar A.'nın mevcut delil durumu, somut delil bulunması ve verilen ceza miktarını dikkate alarak bu hallerinin devamına hükmeden heyet, bu sanıkların "suç örgütü kurmak, yönetmek", "çocukların cinsel istismarı, tehdit, cinsel taciz maddelerine muhalefet etmek" ve "iftira' suçlarından, Erhan P. ile Birgül V'nin "örgüt üyesi olmak" ve "iftira" suçlarından, Yasemin E. ile Halil İbrahim C.'nin da "örgüt üyesi olmak" suçundan kesin, inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerini kararlaştırdı.

YAŞLARI 15 İLE 18 ARASINDA DEĞİŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, bir rehabilitasyon merkezinde kalan, yaşları 18 ve hatta 15'ten küçük bulunan bazı kız çocuklarının kurum dışı cinsel istismara uğradıkları ve fuhuş amaçlı olarak zaman zaman birtakım ev ve mekanlarda tutulduklarının, bizzat söz konusu kurumda kalan çocukların ifadeleriyle ortaya çıktığı ve bununla ilgili yapılan 10 Kasım 2014 tarihli ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Soruşturmada alınan ifadeler ve yapılan fiziki-teknik takip sonunda, şüphelilerin birlikte hareket ederek, kurumda kalan yaşları küçük kız çocuklarını, lüks ve rahat bir hayat sürecekleri bahsiyle kandırarak ya da cebir ve tehditle fuhuş yaptırarak, bu çocuklar üzerinden haksız kazanç elde eden bir yapılanma içinde yer aldıklarının tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin ayrıca Türk ve yabancı kadınlara da kendi denetimlerindeki belirli evlerde fuhuş yaptırdıkları, suç mağduru kadınlara şiddet uygulandığı da belirtilmişti.

İddianamede, örgüt lideri olduğu belirtilen şüpheli Elif P. ile kız çocuklarını kandıran kişi olduğu iddia edilen şüpheli Zülfikar A.'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu fuhşa teşvik veya aracılık etmek, çocuğa fuhuş yaptırmak, suçun maddi eser ve delillerini uydurarak iftira, tehdit ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 50 yıl 9 aydan 140 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenmişti.

Diğer şüpheliler Halil İbrahim C, Yasemin E. ve Erhan P'nin benzer suçlardan 63 yıla kadar, mağdure-şüpheli olan Birgül V'nin da 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.