Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

OLAY, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Acar (33) yanında 5 yaşındaki oğluyla Anadolu Parkı’na geldi. Acar, parkta henüz bilinmeyen bir nedenle bir grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanan Necati Acar olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Acar’ın yakınları ve 12 yaşındaki oğlu sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Acar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.