Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 37°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji

Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da bir kişi çocuğuyla birlikte gittiği parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü

Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da bir kişi çocuğuyla birlikte gittiği parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü

02 Temmuz 2017 Pazar 19:10
Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
banner404

OLAY, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Acar (33) yanında 5 yaşındaki oğluyla Anadolu Parkı’na geldi. Acar, parkta henüz bilinmeyen bir nedenle bir grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanan Necati Acar olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Acar’ın yakınları ve 12 yaşındaki oğlu sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Acar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.07.2017 19:18
Anahtar Kelimeler:
ÇocuğuylaParkKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Telefonu karıştırılan İvana Sert kıyameti kopardı!
Telefonu karıştırılan İvana Sert kıyameti kopardı!
TBMM’den o iddialara tepki
TBMM’den o iddialara tepki

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals